22 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 22 Temmuz 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkentin enerji sağlayıcılığını üstlenen kurumu EDAŞ, kesintisiz güç sağlayabilmek için planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarını devreye sokuyor. Bu çalışma kapsamında tüm başkentin elektrik alt yapısını yeniden elden geçiren EDAŞ, böylelikle olası elektrik arızalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Öte yandan planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları esnasında elektrik kesintisi uygulamasına giden EDAŞ, bu uygulamayı iş ve işçi güvenliği gerekçesiyle gerçekleştiriyor. Ortaya çıkardığı elektrik kesintisinden oluşabilecek mağduriyeti asgari düzeyde tutmaya özen gösteren EDAŞ, kesintileri sadece bakımı gerçekleştiren elektrik hattının çevresi ile sınırlıyor. Başkent Ankaralılar ise, bakım ve iyileştirme kapsamında gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

22 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?



Bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen elektrik kesintileri ile ilgili detay öğrenmek isteyen Ankaralılara cevap, EDAŞ’ın üç ayrı iletişim kanalından geliyor. Konuyla ilgili resmi web sitesi içerisinde bir sorgulama ekranı bulunduran EDAŞ, elektrik kesintilerinin yaşanacağı sokağa kadar öğrenmeyi mümkün kılıyor. Öte yandan EDAŞ, elektrik kesintilerini başkentliler ile paylaşmak için Başkent 186 mobil uygulaması ve SMS sistemini de kullanıyor. Her mobil aygıtın market uygulaması içerisinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecek olan Başkent 186 uygulaması, EDAŞ’ın resmi web sitesine benzer bir sorgulama panelini de içerisinde bulunduruyor. EDAŞ’ın resmi duyuru kanallarına göre; 22 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olması nedeniyle Ankara’nın hiçbir bölgesinde planlı olarak elektrik kesintisinin uygulanması beklenmiyor. >>