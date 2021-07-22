Parası Olan Karar Veremiyor! Altın Mı? Bitcoin Mi? Paranız İçin Güvenli Yer Neresi?

Ancak, Bitcoin’in oynaklığı söz konusu iken ve tüm kripto piyasası çalkantılı zamanlardan geçerken, doğru yatırım nasıl seçilir? Tarihsel olarak, altın ve diğer değerli metaller, ABD’deki en yüksek enflasyon dönemlerinden bazılarında enflasyona karşı korunmanın bir yolu olarak lanse edildi. Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda, yatırımcılar Bitcoin’e alternatif bir değer deposu olarak baktılar ve kıtlığının onu bir tür “dijital altın” yaptığını iddia ettiler.

Altına karşı Bitcoin

“Bitcoin’e karşı altın” argümanının özüne dalmadan önce, enflasyon tartışmasını anlayalım. Şimdi, ayın başında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verileri, enflasyonun 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve yıllık enflasyonun %5,4’e ulaştığını gösterdi. Bu rakam, ABD Merkez Bankası‘nın ekonomik olarak sağlıklı gördüğü %2’lik uzun vadeli hedefinin çok üzerinde görünüyor.

Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell‘ın tahminlerine göre bu yüksek enflasyonun geçici olup olmadığı tartışması, uzun vadeli bir senaryoya bakıldığında anlamsız görünüyor. Dahası, enflasyon ile 10 yıllık hazine faizi arasındaki farka bakıldığında, tahvil sahiplerinin tahvillerinin satın alma gücünün enflasyonla birlikte erimesinin umurlarında olmadığı açıkça görülüyor.

Enflasyon ve tahvil faizleri arasındaki bu yüksek farklılık ise ilginç bir senaryo sunuyor. Ecoinometrics, yakın tarihli bir haber bülteninde, bu farklılıkla altın ve Bitcoin’e yatırım yapmanın iyi bir fikir gibi göründüğüne dikkat çekti. Bitcoin hakkında bültende şu ifadeler yer aldı:

Bitcoin’in kendisi, gerçek getiri ile ilişkisiz olma eğilimindedir. Ancak yüksek enflasyonun yarattığı negatif bir reel getiri ortamı anlatı için iyidir.

Enflasyonun oynadığı rol

Bülten, tamamen gerçek getirideki değişikliklerle ilgili bir şekilde BTC ile altını karşılaştırarak, yılın başından bu yana çok olumsuz reel getiri bölgesine girdiğimize dikkat çekti. Bültene göre, henüz büyük bir ralli görmedik. Altın için, gerçek getiri negatif bölgelere düştüğünde, altın büyük bir ralli ile bunu telafi etme eğilimindedir. Bununla birlikte, şu ana dek herhangi bir ralli olmamasıyla birlikte, parabolik bir hareket oluşum aşamasında olabilir.

Altından Bitcoin’e kayış mı?

Yukarıdaki eğilimi ve Bitcoin’in fiyatının zaten düşük olduğunu gören yatırımcılar, bir değer deposu olarak altın yerine Bitcoin’e yatırım yapmaya karar verebilir. Ecoinometrics’in analizine göre:

Eğer durum buysa, ilk kez bir Bitcoin rallisi negatif gerçek getirilerle tetiklenir. Gerçekte, böyle bir hareket, altından Bitcoin’e bir transfer olarak görebileceğiniz için hala bir benimseme oyunu olarak nitelendirilebilir.

BTC için hakim olan piyasa duyarlılığının son derece düşüş eğiliminde olduğunu belirtmek de önemlidir. Ancak bu, bu pazardaki fırsatın yavaşlayabileceği veya yok olabileceği anlamına gelmez, aslında birçok analist bu çalkantılı zamanları büyük satın alma fırsatları olarak sunarak öne çıktı.