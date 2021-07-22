XRP Bayramda Yatırımcısına Keyif ve Huzur Verdi! İnanımaz Yükselişi Bir Çok Kesimi Zengin Etti!

Bu hareketle beraber XRP piyasa değeri $26,68324B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 2,04% oldu. XRP kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $83,44071B olarak belirlendi.

XRP, geçtiğimiz 24 saat içinde $0,51981 ile $0,58300 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP, geçtiğimiz yedi gün içinde 6,96% geriledi yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $2,20383B veya toplam hacme göre 3,25% oranında oldu. XRP, geçtiğimiz yedi günde $0,5176 ile $0,6261 seviyeleri arasında işlem gördü.

XRP fiyatı 4 Ocak 2018 tarihindeki $3,29 seviyesinden 82,28% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Bitcoin 9,02% oranında yükseldi ve $32.390,0 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 10,68% artış ile $1.999,42 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $602,46003B veya toplam piyasa hacminin 45,97% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $231,29825B veya toplam piyasa hacminin 17,65% olarak belirlendi.