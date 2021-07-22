Ethereum Dünyasında Şok! Geliştirici Virgil Griffith Kara Para İşine Bulaştı! 20 Yıl Hapis Gündemde!

Inner City Press’in bildirdiğine göre, Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith, kefalet şartlarını ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Ethereum Geliştiricisi Griffith Ne ile Suçlanıyor?

Ethereum Vakfı araştırmacısı Griffith, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek ile suçlanıyor.

Federal yetkililer, Griffith’in Nisan 2019’da Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da bir blok zincir konferansında sunum yaparak Kuzey Kore’nin ABD yaptırımlarından kaçınmak için kripto para aracılığıyla para aklama çabalarına yardımcı olduğuna inanıyor.

Griffith, ilk olarak Kasım 2019’da tutuklandı.

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Başlangıçta reddedilmesine rağmen Griffith’e Aralık 2019’un sonunda 1 milyon Dolarlık bir kefalet emri verildi.

Griffith, 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir

Ancak ABD Savcılığı, Griffith’in Coinbase’deki kripto para hesabına üçüncü bir taraf (annesi) aracılığıyla erişmeye çalıştığının iddia edilmesinin ardından kefalet kararını iptal etmeye çalıştı. Griffith, Alabama’daki hesaplarına erişmemesi ve ailesiyle birlikte ev hapsinde kalması şartıyla kefalet ile serbest bırakılmıştı.

Griffith’in avukatı ise bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu. Ancak ABD New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Castel, bu savunmayı kabul etmedi ve Griffith’in hesabını boşaltarak yurt dışına kaçabileceği riskini öne sürerek gözaltı emri çıkardı.

Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith, söz konusu kara para aklama ve kefalet sürecini kötüye kullanma eylemlerinden suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.