Ethereum Dünyasında Şok! Geliştirici Virgil Griffith Kara Para İşine Bulaştı! 20 Yıl Hapis Gündemde!
Ethereum dünyasına bomba gibi bir kara haber düştü. Kripto paranın geliştiricisi Griffith, Kuzey Kore’ye para aklamak için kripto paraların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermekle suçlanıyor. İşte detaylar...
Inner City Press’in bildirdiğine göre, Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith, kefalet şartlarını ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.
Ethereum Geliştiricisi Griffith Ne ile Suçlanıyor?
Ethereum Vakfı araştırmacısı Griffith, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek ile suçlanıyor.
Federal yetkililer, Griffith’in Nisan 2019’da Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da bir blok zincir konferansında sunum yaparak Kuzey Kore’nin ABD yaptırımlarından kaçınmak için kripto para aracılığıyla para aklama çabalarına yardımcı olduğuna inanıyor.
Griffith, ilk olarak Kasım 2019’da tutuklandı.
Başlangıçta reddedilmesine rağmen Griffith’e Aralık 2019’un sonunda 1 milyon Dolarlık bir kefalet emri verildi.
Griffith, 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir
Ancak ABD Savcılığı, Griffith’in Coinbase’deki kripto para hesabına üçüncü bir taraf (annesi) aracılığıyla erişmeye çalıştığının iddia edilmesinin ardından kefalet kararını iptal etmeye çalıştı. Griffith, Alabama’daki hesaplarına erişmemesi ve ailesiyle birlikte ev hapsinde kalması şartıyla kefalet ile serbest bırakılmıştı.
Griffith’in avukatı ise bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu. Ancak ABD New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Castel, bu savunmayı kabul etmedi ve Griffith’in hesabını boşaltarak yurt dışına kaçabileceği riskini öne sürerek gözaltı emri çıkardı.
Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith, söz konusu kara para aklama ve kefalet sürecini kötüye kullanma eylemlerinden suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
22 Tem 2021 - 10:32 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.