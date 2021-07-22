- 22 Tem 2021 - 13:56 G: 22 Tem 2021 - 14:01

Kiralık Evlerde Depozito Ne Demek? Ev Kiralarken Depozito Neden Verilir? Ev Kiralarken Verilen Depozito Geri Alınır Mı, Nasıl Alınır?

Yaz sezonu ile birlikte vatandaşların ev taşıma ve taşınma işlemleri de hızlanıyor. Günümüzde ev taşıyan her vatandaşın karşısına ise, depozito kavramı çıkıyor. Peki, kiralık evlerde depozito ne demek? Ev kiralarken depozito neden verilir? Ev kiralarken verilen depozito geri alınır mı, nasıl alınır? İşte, detaylar…

Yakın zamanda ev taşıyacak olan vatandaşların hemen hemen hepsi depozito kavramı ile karşılaşıyor. Kiralama işlemlerinde kiralanacak olan mülkiyet fark etmeksizin alınması adet haline getirilen depozito, bazen bir kira bedelinde bazen ise bir kira bedelinden daha fazla olacak şekilde vatandaşların karşısına çıkıyor. Maddi olarak büyük bir külfet doğuran taşınma işlemlerine bir de depozito eklenince ev taşıyan vatandaşın beli ister istemez bükülüyor. Buna karşılık olarak ise ev taşıyanlar, verdikleri depozitoyu geri alıp alamayacağını merak ediyor.

Kiralık Evlerde Depozito Ne Demek?

İlk kez depozito kavramı ile karşılaşan vatandaşlar; “Kiralık evlerde depozito ne demek?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle kira sözleşmelerinde vatandaşların karşısına çıkan depozito, güvence bedeli olarak karşılık buluyor. Öte yandan mülk sahibinin uğrayabileceği hasarları peşinen güvence altına almasına kavramsal olarak depozito deniyor.

22 Tem 2021 - 13:56 - Yaşam

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