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22 Tem 2021 - 14:28

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem Yeniden Dönüyor! İlyas Çakırbeyli Gidince Deniz Çakır’la Yeniden Anlaşıldı! Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Meryem’i yeniden mi EDHO’ya dönüyor? En Son Masumiyet dizisinde Ela’nın annesine hayat veren başarılı oyuncu, yıllar önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almıştı. İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın yeni bir anlaşma yapması üzerine birçok sosyal medya hesabı diziden ayrıldığını iddia etmişti.