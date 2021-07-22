Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem Yeniden Dönüyor! İlyas Çakırbeyli Gidince Deniz Çakır’la Yeniden Anlaşıldı! Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Meryem’i yeniden mi EDHO’ya dönüyor? En Son Masumiyet dizisinde Ela’nın annesine hayat veren başarılı oyuncu, yıllar önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almıştı. İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın yeni bir anlaşma yapması üzerine birçok sosyal medya hesabı diziden ayrıldığını iddia etmişti.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizi kısa bir süre önce 199. Bölümüyle ekranlara veda etmişti. Yeniden eylül ayının başında geleceği düşünülen başarılı dizinin son bölümünden hemen sonra; dizide Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil diziden ayrılmıştı.
Bahar karakterinin ardından dizide Ozan Akbaba’nın hayat verdiği İlyas Çakırbeyli’nin diziden ayrıldığı iddialar arasında yer almıştı ki, Ozan Akbaba’nın Anka isimli bir filmde yer alacağı gösterilmişti. Ozan Akbaba’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dışında başka bir diziyle anlaşması şok etkisi yaratmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Meryem’i nasıl dönüyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.