Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır? 2021 Doğum Borçlanması Ne Kadar, Kaç Gün Olur? SGK Doğum Borçlanması Kimler Yapabilir?

Türkiye’de çalışma hayatına her yıl biraz daha fazla kadın dahil oluyor. Bu kadınlar, çalıştıkları günlere ek olarak doğum yaptıkları zamanları da SGK kapsamına aldırabiliyor. Basit bir dizi işlem ile saydırılabilen doğum borçlanması, kadınların prime esas olan gün sürelerinden bu sürenin düşülmesini sağlıyor.

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?



İlk kez, doğum borçlanması yapacak olan kadın çalışanlar; “Doğum borçlanması nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Kamuda sigortalı olarak çalışan kadınlar dışındaki çalışanların doğum borçlanması yapabilmesi için en son çalışılan yerin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekiyor. Öte yandan kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahiplerinin doğum borçlanması için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesi vermesi veya konuyla ilgili e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı ise; “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresi üzerinde bulunuyor.



2021 Doğum Borçlanması Ne Kadar, Kaç Gün Olur?



Doğum borçlanması 5510 sayılı Sigorta Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki, 2021 doğum borçlanması ne kadar, kaç gün olur? Öncelikle doğum borçlanmasının ücreti SGK bünyesinde bulunan kadın çalışanın kendilerince belirlediği günlük kazancın yüzde 32’si olarak alınıyor. Öte yandan doğum borçlanması yapacak olan kadın çalışanlar, en fazla 2 yılı doğum borçlanması kapsamı içerisine dahil edebiliyor. >>