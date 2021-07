Nasıl Emlakçı Olunur? Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır Ankara? Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Son zamanlarda bir hayli popüler bir meslek olan emlakçılık, artık herkes tarafından açılamıyor. Uzun bir süredir Türkiye’de emlakçı olabilmek için bazı testlerden geçerek, kişilerin yetkinliğini kanıtlaması gerekiyor. Girilen sınavlar sonucu alınabilen bu belge ise, emlakçılık kimliğini yasal bir hale kavuşturuyor. Öte yandan vatandaşların gayrimenkul alım ve satışında tercih ettiği emlakçılarda dikkat etmesi gereken ilk konular arasında emlakçıların yasal olması hususu yer alıyor.

Nasıl Emlakçı Olunur?



Emlakçıların sektörünün her yıl biraz aha parladığı Türkiye’de pek çok genç, bu alana yönelmek istiyor. Peki, nasıl emlakçı olunur? Her şeyden önce emlakçı olabilmek için yasal olarak atılması gereken birkaç adım bulunuyor. 18 yaşını geçmiş ve lise diplomasına sahip olan herkes emlakçı olmanın ilk adımını atmış oluyor. Öte yandan emlakçılığı yasal bir hale büründürmek için hemen hemen her ilde yer alan ticaret odaları veya emlak dernekleri tarafından açılan kurslara gitmek ve kursun ardından yapılan sınavları başarıyla geçmek gerekiyor. Bu başarı ise ilgili kurumlar tarafından, emlak yetki belgesi ile ödüllendiriliyor.