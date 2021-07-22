Sen Çal Kapımı Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Ekranlara Gelmeyince Akıllara RTÜK Geldi Ama Gerçekler Çok Farklı! Meğer Dizinin Olmama Sebebi…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi yayından mı kaldırıldı? Dün akşam ekranlara gelmeyen dizi akılara ilk RTÜK’ten ceza aldığı ve yayından kaldırıldığını düşündürse bile gerçeklerin çok farklı olduğu resmen ortaya çıktı! Sevenlerine büyük bir şok yaşatan Sen Çal Kapımı dizisinin meğer ekranlarda olmamasının sebebi…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı başarılı dizinin ilk sezonu çok beğenilmemiş yavaş yavaş reytinglerde erimeye başlamıştı. Dizisinin sezon finaline yakın olan bölümleri reytinglerde sıralamaya bile çıkamıyordu. Bu da her ne kadar dizinin final yapacağını düşündürse bile dizi hem yurt dışına satılmasından hem de sosyal medyada çok büyük bir etkileşim olmasından dolayı yeni sezona onay vermişti.
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise sevgili olduklarını duyurmuştu. İkinci sezonda arkadaş olarak değil de sevgili olarak yer alan ikili, reytinglerin fırlamasında büyük bir etkene sahiptiler. İkinci sezonu ilk sezonuna göre daha çok beğenilen Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyince ortalık karıştı. Peki, başarılı dizi neden ekranlara gelmedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.