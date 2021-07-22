Sen Çal Kapımı Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Ekranlara Gelmeyince Akıllara RTÜK Geldi Ama Gerçekler Çok Farklı! Meğer Dizinin Olmama Sebebi…

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı başarılı dizinin ilk sezonu çok beğenilmemiş yavaş yavaş reytinglerde erimeye başlamıştı. Dizisinin sezon finaline yakın olan bölümleri reytinglerde sıralamaya bile çıkamıyordu. Bu da her ne kadar dizinin final yapacağını düşündürse bile dizi hem yurt dışına satılmasından hem de sosyal medyada çok büyük bir etkileşim olmasından dolayı yeni sezona onay vermişti.

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise sevgili olduklarını duyurmuştu. İkinci sezonda arkadaş olarak değil de sevgili olarak yer alan ikili, reytinglerin fırlamasında büyük bir etkene sahiptiler. İkinci sezonu ilk sezonuna göre daha çok beğenilen Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyince ortalık karıştı. Peki, başarılı dizi neden ekranlara gelmedi?



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