Galatasaray'ın PSV'ye Mağlubiyeti Ülke Puanını Sıkıntıya Soktu, Ülke Puanı Sıralaması Neden Önemli?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme ilk maçında PSV’ye karşı aldığı 5-1’lik mağlubiyet ülke sıralamasındaki yerimizi de tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada bulunan Türkiye sınıra geldi ve alınabilecek kötü sonuçlarla birlikte 18. sıraya gerileme durumuyla karşı karşıya kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor sahadan mağlubiyetle ayrılırsa tehlike çanları çalacak.

21.200 puanla hemen arkamızda buşunan Çekya’nın temsilcileri Viktoria Plzen ve Slovacko’nun oynayacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak.

Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, an itibarıyla İsviçre ve Hırvatistan’a geçilmiş ve sıralamada 17’nciliğe gerilemiş durumda. Eğer 2020-21 sezonunu 12 veya daha geride bir sırada tamamlarsak, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkımız olmayacak.