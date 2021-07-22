- 22 Tem 2021 - 15:53 G: 22 Tem 2021 - 16:00

Esra Erol ve Müge Anlı Birbirine Girdi! Müge Anlı Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki, Yer Gök Sallandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Milyonlar Şok İçerisinde! “Bize Tatil Yok”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucuları birbirine girdi. Uzun bir süredir küs oldukları bilinen Esra Erol ve Müge Anlı’nın böyle bir olayla anılması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre Müge Anlı, Esra Erol’a sosyal medya hesabı üzerinden bir göndermede bulundu.

Evimizin Kızı olarak bilinen Esra Erol, uzun bir süre boyunca evlilik programı yapmıştı. RTÜK tarafından evlilik programları daha sonra kaldırılmıştı. Zuhal Topal, evlendirme programından sonra yemek programı sunmaya başlamıştı. Seda Sayan ise sabah programı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Esra Erol ise Müge Anlı’ya rakip olmak isteyince işler karıştı!

Esra Erol’un realite Show yapması iddialara göre Müge Anlı’yı rahatsız etmişti. Bunun yanında Zuhal Topal’la çok iyi olduğu bilinen Müge Anlı, Esra Erol’un Topal’a dava açmasından sonra ipleri tamamen koparmıştı. Sosyal medya hesaplarından bile birbirini takip etmeyen ikili şok bir şekilde birbirine girdi! Peki, neler oluyor?

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22 Tem 2021 - 15:53 Ankara- Yaşam

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