Esra Erol ve Müge Anlı Birbirine Girdi! Müge Anlı Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki, Yer Gök Sallandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Milyonlar Şok İçerisinde! “Bize Tatil Yok”

Evimizin Kızı olarak bilinen Esra Erol, uzun bir süre boyunca evlilik programı yapmıştı. RTÜK tarafından evlilik programları daha sonra kaldırılmıştı. Zuhal Topal, evlendirme programından sonra yemek programı sunmaya başlamıştı. Seda Sayan ise sabah programı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Esra Erol ise Müge Anlı’ya rakip olmak isteyince işler karıştı!

Esra Erol’un realite Show yapması iddialara göre Müge Anlı’yı rahatsız etmişti. Bunun yanında Zuhal Topal’la çok iyi olduğu bilinen Müge Anlı, Esra Erol’un Topal’a dava açmasından sonra ipleri tamamen koparmıştı. Sosyal medya hesaplarından bile birbirini takip etmeyen ikili şok bir şekilde birbirine girdi! Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

