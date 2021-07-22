- 22 Tem 2021 - 16:26 G: 22 Tem 2021 - 16:32

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor İsmail’in şampiyon olmasına rağmen en çok konuşulan yarışmacılardan biri olmuştu. Şimdi ise Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı’nın sağ koluyla birlikte anılmaya başlandı. Sevgilisinden yeni ayrılan Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise ağızların açık kalmasına neden oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı. Sezon finaline damgasını vuran İsmail Balaban ise Poyraz’la birlikte büyük bir rekabet yaşamıştı. Poyraz ikinci olan isim olurken; İsmail Balaban ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ise İstanbul finalini gören isimlerden biri olmuştu fakat final heyecanı kısa sürmüştü. Sadece 1 gün koltukta oturan Aleyna Kalaycıoğlu, az SMS aldığı için elenmişti.

Yarışmadan dördüncü olarak ayrılan başarılı yarışmacı, Survivor sonrasında ise normal hayatına dönmüştü. Survivor yarışmasında adı Batuhan’la aşk dedikodularına karışmış; Survivor sonrasında ise ismi İsmail Balaban’la anılmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın adamıyla skandal bir şekilde görüntülendi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

22 Tem 2021 - 16:26 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler…
Survivor Aleyna’dan Göğüs Dekoltesi Şoku! Görenler Kan Ter İçerisinde Kaldı, Milyonlar Ayağa Kalktı! Survivor’daki Halinden Eser Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Survivor Aleyna’dan Göğüs Dekoltesi Şoku! Görenler Kan Ter İçerisinde Kaldı, Milyonlar Ayağa Kalktı! Survivor’daki Halinden Eser Kalmadı! Neler Oluyor?
Survivor İsmail Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Hayranları Çıldırdı! Meğer Acun Ilıcalı'ya Resmen Yalvarmış... Şimdi Arkasındaki Güç Belli Oldu! mask
Survivor İsmail Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Hayranları Çıldırdı! Meğer Acun Ilıcalı'ya Resmen Yalvarmış... Şimdi Arkasındaki Güç Belli Oldu!
Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşım Yaptı; O Fotoğrafı Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna'nın Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor... mask
Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşım Yaptı; O Fotoğrafı Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna'nın Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor...
Survivor Ayşe Kendini Bitirdi! Silahlar Patlayınca İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Yine, Yeni Yeniden... O Video Herkesin Şoktan Şoka Girmesine Sebep Oldu! mask
Survivor Ayşe Kendini Bitirdi! Silahlar Patlayınca İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Yine, Yeni Yeniden... O Video Herkesin Şoktan Şoka Girmesine Sebep Oldu!
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı... mask
Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı...
Survivor İsmail Aldığı Ödülle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Şok Oldu! “Helal Olsun İsmail” Başkası Olsa Öyle Şeyler Yapardı Ki… “Adamın Karekökü!” mask
Survivor İsmail Aldığı Ödülle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Şok Oldu! “Helal Olsun İsmail” Başkası Olsa Öyle Şeyler Yapardı Ki… “Adamın Karekökü!”
Survivor İlayda Şeker’den Dekolte Poz! Sosyal Medyada “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda Şeker’den Dekolte Poz! Sosyal Medyada “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin! Neler Oluyor?
Survivor İsmail’den Şok Karar! Batuhan’la Projesini Duyurdu, Ortalık Çok Fena Karıştı! Acun Ilıcalı Resmen Ellerinden Tuttu, Öyle Bir Şeyle Geliyorlar Ki… mask
Survivor İsmail’den Şok Karar! Batuhan’la Projesini Duyurdu, Ortalık Çok Fena Karıştı! Acun Ilıcalı Resmen Ellerinden Tuttu, Öyle Bir Şeyle Geliyorlar Ki…
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi... mask
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler…
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!” mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!”
Esra Erol ve Müge Anlı Birbirine Girdi! Müge Anlı Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki, Yer Gök Sallandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Milyonlar Şok İçerisinde! “Bize Tatil Yok” mask
Esra Erol ve Müge Anlı Birbirine Girdi! Müge Anlı Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki, Yer Gök Sallandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Milyonlar Şok İçerisinde! “Bize Tatil Yok”
Galatasaray'ın PSV'ye Mağlubiyeti Ülke Puanını Sıkıntıya Soktu, Ülke Puanı Sıralaması Neden Önemli? mask
Galatasaray'ın PSV'ye Mağlubiyeti Ülke Puanını Sıkıntıya Soktu, Ülke Puanı Sıralaması Neden Önemli?
Sen Çal Kapımı Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Ekranlara Gelmeyince Akıllara RTÜK Geldi Ama Gerçekler Çok Farklı! Meğer Dizinin Olmama Sebebi… mask
Sen Çal Kapımı Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Ekranlara Gelmeyince Akıllara RTÜK Geldi Ama Gerçekler Çok Farklı! Meğer Dizinin Olmama Sebebi…
Nasıl Emlakçı Olunur? Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır Ankara? Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Nereden Alınır? mask
Nasıl Emlakçı Olunur? Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır Ankara? Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status