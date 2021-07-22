Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı. Sezon finaline damgasını vuran İsmail Balaban ise Poyraz’la birlikte büyük bir rekabet yaşamıştı. Poyraz ikinci olan isim olurken; İsmail Balaban ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ise İstanbul finalini gören isimlerden biri olmuştu fakat final heyecanı kısa sürmüştü. Sadece 1 gün koltukta oturan Aleyna Kalaycıoğlu, az SMS aldığı için elenmişti.

Yarışmadan dördüncü olarak ayrılan başarılı yarışmacı, Survivor sonrasında ise normal hayatına dönmüştü. Survivor yarışmasında adı Batuhan’la aşk dedikodularına karışmış; Survivor sonrasında ise ismi İsmail Balaban’la anılmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın adamıyla skandal bir şekilde görüntülendi! Peki, neler oluyor?



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