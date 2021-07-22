Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor İsmail’in şampiyon olmasına rağmen en çok konuşulan yarışmacılardan biri olmuştu. Şimdi ise Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı’nın sağ koluyla birlikte anılmaya başlandı. Sevgilisinden yeni ayrılan Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise ağızların açık kalmasına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı. Sezon finaline damgasını vuran İsmail Balaban ise Poyraz’la birlikte büyük bir rekabet yaşamıştı. Poyraz ikinci olan isim olurken; İsmail Balaban ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ise İstanbul finalini gören isimlerden biri olmuştu fakat final heyecanı kısa sürmüştü. Sadece 1 gün koltukta oturan Aleyna Kalaycıoğlu, az SMS aldığı için elenmişti.
Yarışmadan dördüncü olarak ayrılan başarılı yarışmacı, Survivor sonrasında ise normal hayatına dönmüştü. Survivor yarışmasında adı Batuhan’la aşk dedikodularına karışmış; Survivor sonrasında ise ismi İsmail Balaban’la anılmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın adamıyla skandal bir şekilde görüntülendi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.