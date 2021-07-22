Alişan’a Kardeş “Darbesi” En Hassas Noktasında Elinden Tutmadı! Canıydı, Ciğeriydi, Her Şeyiydi! Tüm İpler Koptu, Artık Adını Anmayabilir…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, iddialara göre ne yakınından şok bir darbe yedi. Milyonları ayağa kaldıran bu durum, “En hassas noktasında elinden tutmadı” yorumlarına neden oldu.
Canı ciğeri gibi gördüğü isimlerin başında gelen başarılı isimlerden olan Demet Akalın’ın son hamlesinden sonra Alişan ve Demet Akalın arasında tüm ipler koptuğu iddia edildi. Birçok kişi ise “Artık adını anmasa yeridir” yorumlarında bulundu. Peki, neler oldu da böyle yorumlar arka arkaya geldi?
Alişan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; “Abim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan’ım, Ceylanım, Merve’m bana emanet. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah” sözlerini dile getirmişti. Peki, en yakını, canından çok sevdiği isim Demet Akalın ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.