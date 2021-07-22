- 22 Tem 2021 - 18:29 G: 22 Tem 2021 - 18:32

Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…

Son zamanların en çok indirilen ve en çok beğenilen uygulamalarından biri olan Trendyol, art arda gelen zam haberlerine resti çekti. Milyonların kalbinde taht kuran; A101, Bim ve Şok’ta bile böyle ürünlerin olmaması uygulamanın neredeyse çökecek hale gelmesine neden oldu. Günde milyonlarca ürünün satışa çıkarıldığı Trendyol, sadece 20 liraya binlerce hatta milyonlarca ürünü satışa çıkardığını duyurdu!

Tek fiyat uygulamasıyla binlerce ürünü sadece; 1 TL, 5 TL, 10 TL gibi fiyatlarla satın alabileceksiniz! Böylesinin 40 yılda bir geleceğini yorumlarda dile getiren müşteriler ise kaliteli ürünlerin böyle uygun fiyatlara satılmasına çok mutlu olduklarını da dile getirdiler.

21 - 29 Temmuz Çok Ucuz Erkek Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ

21 - 29 Temmuz Çok Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ

21 - 29 Temmuz Çok Ucuz Mobilya & Ev Tekstili İçin TIKLAYINIZ

21 - 29 Temmuz Çok Ucuz Ayakkabılar İçin TIKLAYINIZ

21 - 29 Temmuz Çok Ucuz Pratik Ürünler İçin TIKLAYINIZ

Kadın giyimden, mutfak eşyalarına, ev, kişisel bakım ürünlerine kadar akıllara gelebilecek tüm ürünlerde mükemmel fırsatlar sunan Trendyol, gün içinde binlerce ürünü tekrar tekrar indirim yapmaktan çekinmedi! %70’e varan indirimler yapan Trendyol, 100 liralık bir ürünü artık sadece 30 liraya satıyor! İşte tüm indirimli ürünlerin linkleri!

(Bu bir reklam değildir. Aktüel indirimi duyurusudur!)

Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

22 Tem 2021 - 18:29 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun... mask
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun...
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu... mask
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet… mask
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin… mask
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor! mask
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor!
BİM Market Kurbanlık Fiyatlarıyla Şov Yaptı! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Alamayan Kalmayacak! İşte BİM Koyun, Koç ve Dana Kurbanlık Fiyatları Listesi… mask
BİM Market Kurbanlık Fiyatlarıyla Şov Yaptı! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Alamayan Kalmayacak! İşte BİM Koyun, Koç ve Dana Kurbanlık Fiyatları Listesi…
A101 Bu Hafta Resmen Çıldırdı! Devasa İndirimler Yaptı... 2 Gün Sonra Tüm A101 Marketlerde! 1 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu mask
A101 Bu Hafta Resmen Çıldırdı! Devasa İndirimler Yaptı... 2 Gün Sonra Tüm A101 Marketlerde! 1 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu
BİM Market’in Bu Kataloğunda 25 Lira Üzeri Bir Şey Yok! Hem Dolabınızı Hem de Evinizi Dolduracaksınız! Milyonlar Bu İndirimi Bekliyordu, Tek Şart… mask
BİM Market’in Bu Kataloğunda 25 Lira Üzeri Bir Şey Yok! Hem Dolabınızı Hem de Evinizi Dolduracaksınız! Milyonlar Bu İndirimi Bekliyordu, Tek Şart…
A101 Market’ten Efsane İndirim! Yarın A101’e Gidenin Elleri Dolu Dolu Çıkacak! Sonunda O Çok Beklenen Ürünler Geldi! “Yok Satıyor!” mask
A101 Market’ten Efsane İndirim! Yarın A101’e Gidenin Elleri Dolu Dolu Çıkacak! Sonunda O Çok Beklenen Ürünler Geldi! “Yok Satıyor!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’a Kardeş “Darbesi” En Hassas Noktasında Elinden Tutmadı! Canıydı, Ciğeriydi, Her Şeyiydi! Tüm İpler Koptu, Artık Adını Anmayabilir… mask
Alişan’a Kardeş “Darbesi” En Hassas Noktasında Elinden Tutmadı! Canıydı, Ciğeriydi, Her Şeyiydi! Tüm İpler Koptu, Artık Adını Anmayabilir…
Ünlü DJ Antonis Karagounis Elektrik Akımına Kapıldı mask
Ünlü DJ Antonis Karagounis Elektrik Akımına Kapıldı
Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sünden Skandal Paylaşım! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kimse Gözlerine İnanamadı! Tokat Etkisi Yarattı, İşler Fena Karıştı! mask
Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sünden Skandal Paylaşım! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kimse Gözlerine İnanamadı! Tokat Etkisi Yarattı, İşler Fena Karıştı!
Galatasaray'da Hatalı Goller Yiyen Kaleci Fernando Muslera’dan PSV Açıklaması mask
Galatasaray'da Hatalı Goller Yiyen Kaleci Fernando Muslera’dan PSV Açıklaması
Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler…
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!” mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Aleyna Kalaycıoğlu Aşk Mı Yaşıyor? Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı, Paylaşımıyla Titretti! “Aman Bak Sakın Görmesin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status