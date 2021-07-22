Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
Son zamanların en çok indirilen ve en çok beğenilen uygulamalarından biri olan Trendyol, art arda gelen zam haberlerine resti çekti. Milyonların kalbinde taht kuran; A101, Bim ve Şok’ta bile böyle ürünlerin olmaması uygulamanın neredeyse çökecek hale gelmesine neden oldu. Günde milyonlarca ürünün satışa çıkarıldığı Trendyol, sadece 20 liraya binlerce hatta milyonlarca ürünü satışa çıkardığını duyurdu!
Tek fiyat uygulamasıyla binlerce ürünü sadece; 1 TL, 5 TL, 10 TL gibi fiyatlarla satın alabileceksiniz! Böylesinin 40 yılda bir geleceğini yorumlarda dile getiren müşteriler ise kaliteli ürünlerin böyle uygun fiyatlara satılmasına çok mutlu olduklarını da dile getirdiler.
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Kadın giyimden, mutfak eşyalarına, ev, kişisel bakım ürünlerine kadar akıllara gelebilecek tüm ürünlerde mükemmel fırsatlar sunan Trendyol, gün içinde binlerce ürünü tekrar tekrar indirim yapmaktan çekinmedi! %70’e varan indirimler yapan Trendyol, 100 liralık bir ürünü artık sadece 30 liraya satıyor! İşte tüm indirimli ürünlerin linkleri!
(Bu bir reklam değildir. Aktüel indirimi duyurusudur!)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.