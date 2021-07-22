Savaşçı Dizisi Yeniden Dönüyor! Tarih Kesinleşti, FOX TV İstemedi Ama... Berk Oktay Dizide Olacak mı? Tamer Karadağlı Duyurusunu Yapmıştı…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisi geçtiğimiz günlerde ekranlara vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin yeniden döndüğü ise ortaya çıktı. 99 bölüm yayınlandıktan sonra 100. Bölümüyle ekranlarda farklı bir tat getiren Savaşçı dizisi eskisi gibi izlenmediği için reyting kurbanı olmuştu.
100. bölümünden sonra sadece 109 bölüm yayınlanan dizi ekranlara vedasını duyurmuşu. Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı yeni sezon çok beğenilmişti fakat başarılı oyuncu dizide sadece 6 bölüm yer alabilmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncun erken vedası ise akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Tamer Karadağlı’nın diziye vedası ise reytinglerin giderek düşmesine neden olmuştu. Tamer Karadağlı’dan sadece 3 bölüm sonra final kararı alan dizi, görenleri şok içerisinde bırakmıştı. Birçok hayran kitlesi ise dizinin yeniden; hem Berk Oktay’la hem de Tamer Karadağlı’yla çekilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardı! Beklenen oldu… İşte merak edilen tüm detaylar!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.