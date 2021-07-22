Savaşçı Dizisi Yeniden Dönüyor! Tarih Kesinleşti, FOX TV İstemedi Ama... Berk Oktay Dizide Olacak mı? Tamer Karadağlı Duyurusunu Yapmıştı…

100. bölümünden sonra sadece 109 bölüm yayınlanan dizi ekranlara vedasını duyurmuşu. Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı yeni sezon çok beğenilmişti fakat başarılı oyuncu dizide sadece 6 bölüm yer alabilmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncun erken vedası ise akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Tamer Karadağlı’nın diziye vedası ise reytinglerin giderek düşmesine neden olmuştu. Tamer Karadağlı’dan sadece 3 bölüm sonra final kararı alan dizi, görenleri şok içerisinde bırakmıştı. Birçok hayran kitlesi ise dizinin yeniden; hem Berk Oktay’la hem de Tamer Karadağlı’yla çekilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardı! Beklenen oldu… İşte merak edilen tüm detaylar!



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