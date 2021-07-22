Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Yürek Hoplatan Mayolu Paylaşım! Bir Bakan Hastası Oldu, Görenler Kan Ter İçerisinde Kaldı! Öyle Bir Mayo Giydi Ki…

Yürekleri hoplata başarılı oyuncu, bir bakanı hastası etti. Düzgün fiziğiyle gündemin ismi olan başarılı oyuncu, Instagram’ı adeta salladı! Görenlerin şok içerisinde kaldığı paylaşımları arka arkaya sıralayan başarılı oyuncu, tatilinden vermiş olduğu pozlarla nefesleri kesti.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapamaya devam eden Hilal Altınbilek, kısa bir süre önce yeni çalışmalara başladığını duyurmuştu. Alfa Beta için güzelliğini konuşturan başarılı oyuncu, tatilinden pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi. Peki, Hilal Altınbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?



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