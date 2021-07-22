Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Yürek Hoplatan Mayolu Paylaşım! Bir Bakan Hastası Oldu, Görenler Kan Ter İçerisinde Kaldı! Öyle Bir Mayo Giydi Ki…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek izlenen dizinin finali akıllardan halen çıkamamışken; dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’ten öyle bir mayolu poz geldi ki, görenler resmen titredi!
Yürekleri hoplata başarılı oyuncu, bir bakanı hastası etti. Düzgün fiziğiyle gündemin ismi olan başarılı oyuncu, Instagram’ı adeta salladı! Görenlerin şok içerisinde kaldığı paylaşımları arka arkaya sıralayan başarılı oyuncu, tatilinden vermiş olduğu pozlarla nefesleri kesti.
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapamaya devam eden Hilal Altınbilek, kısa bir süre önce yeni çalışmalara başladığını duyurmuştu. Alfa Beta için güzelliğini konuşturan başarılı oyuncu, tatilinden pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi. Peki, Hilal Altınbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.