EDHO Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021?  EDHO Yeni Sezon Oyuncuları 2021 Kimler? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kaç Sezondur Devam Ediyor? EDHO Son Bölüm Kaç?

Yer altı dünyasına erken yaşta girmek zorunda kalan Hızır Çakırbeyli’nin hayatını ekranlara getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 8 Eylül 2015 yılından bu yana yayın hayatına devam ediyor. Aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran EDHO dizisinin senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz birlikte kaleme alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden ünlü isimlerin paylaştığı EDHO, bu sene 7’nci sezonu ile ekranlara geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı TIKLAYINIZ

EDHO Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021?

26 Ekim 2021 salı günü yayınlanan yeni fargmanı ile yaynlanması beklenen 200. bölüm son dakika değişikliklikle yayından kaldırılmıştır. Yapım şirketi ve ATV arasında sorunların bu hafta çözülmesi bekleniyor.

EDHO Yeni Sezona 2 Kasım 2021 tarihinde saat:20.00'da ATV ekranlarında yayınlanacğı tahmin ediliyor. Yeni yayınlanan fragmanında, hem yeni bölümde yaşanacak olayların ipucunu verirken İlyas'ın dizide ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2021 Oyuncu Kadrosu

EDHO Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin sadık takipçileri, “EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusu ile sorularına yanıt aramaya başlıyor. Yeni sezon tarihi için henüz duyuru gerçekleştirmemiş olan EDHO’nun eylül ayının ortasından itibaren seyircisi ile buluşmaya başlaması bekleniyor. EDHO Yeni Sezon Oyuncuları 2021 Kimler?

Geçtiğimiz sezon tam bir yaprak dökümüne uğrayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), birçok sevilen karakterine veda etti. Peki, EDHO yeni sezon oyuncuları 2021 kimler?

EDHO’nun son sezonunda Hayriye Ana karakterine hayat veren Sabina Toziya’nın kadrodan ayrılmasıyla başlayan oyuncu ayrılıklarını; Behzat Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu, Didem karakterine hayat veren Gizem Arıkan, Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik, Hakan karakterine hayat veren Ali Yerlikaya, Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir, Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil Altan ve Kimsesiz Doğan Baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli takip etti. Yeni sezona kimlerin dahil olacağı henüz bilinmezken, yeni sezon oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimlerin transfer edileceği öğrenildi.

EDHO Yeni Sezona 26 Ekim 2021 tarihinde saat:20.00'da ATV ekranlarında başlıyor