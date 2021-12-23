- 23 Ara 2021 - 18:00

Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir?

Mesleki kariyerine askeriye içerisinde devam edecek olan kişiler, rütbeler arasındaki farkları merak ediyor. Öte yandan kıdemden maaşa pek çok farkın oluştuğu rütbeler, her askeri personel olmak isteyen vatandaşın bilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Peki; Astsubay mı yüksek subay mı? Astsubay, subay farkı nedir? Askerlikte subay ve astsubay nedir? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Kendi içerisinde bir hiyerarşi sıralamasıyla ilerleyen askeriye, kariyer basamaklarının adım adım çıkıldığı meslek kolları içerisinde yer alıyor. Askeriyede her rütbede başarıları ile örnek olan personel, rütbedeki çalışma süresini doldurduktan hemen sonra terfi alabiliyor. Birbirleri ile daima terfi yarışında olan kolluk kuvvetlerinde mesleki bir kariyer yapmak isteyen vatandaşlar ise, en çok o iki rütbe arasındaki farkı merak ediyor.

Astsubay Mı Yüksek Subay Mı?

Askeriye girmek için hazırlanan gençlerin öncelikle karar vermesi gereken, “Astsubay mı yüksek subay mı?” sorusunun cevabı oluyor. Türk Silahı Kuvvetleri içerisinde yüksek subay rütbesi diye bir rütbe bulunmuyor. Bu unvan, astsubay üzerinde yer alan tüm subayları kapsayacak şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla alt üst ilişkisi eşliğinde emir komuta zincirinin yürüdüğü askeriyelerde subaylar daha kıdemli askeri personeller oluyor.

23 Ara 2021 - 18:00 - Yaşam

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