- 23 Tem 2021 - 16:05 G: 23 Tem 2021 - 16:10

Bildiklerinizi Unutun! Bu Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Detaylar...

Merkezi olmayan finansın (DeFi) özelliklerini Bitcoin ağı ile birleştirmeyi amaçlayan bir proje olan Blockchain protokolü Stacks’in altcoin projesi STX, verilere göre, 22 Haziran’da 0.5 dolara düşüşünden bu yana yüzde 195’lik bir yükseliş yaşayarak 1.47 dolara çıktı. Şimdi de, Bitcoin’in (BTC) bir miktar yükseliş momentumu göstermesiyle fiyatın tekrar yüzde 10’un üzerinde yükseliş yaşadığı ortaya çıktı. Peki, yükselişin sebepleri neler? İşte detaylar...

Akıllı sözleşmeler, Bitcoin’e geliyor

Uzmanlara göre Clarity programlama dilinin Stacks’ta tanıtılması, Bitcoin ağında akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını sağladığı için Stacks ekosistemi için büyümenin ana katalizörü oldu. İki ağ arasındaki işbirliği, DeFi ve NFT’ler gibi popüler sektörlerin artık yavaş işlem süreleri ve artan maliyetler konusunda endişelenmeye gerek kalmadan Bitcoin ağında çalışma ve kaydetme yöntemine sahip olduğu anlamına geliyor.

 

Altcoin sahipleri staking ile BTC kazanabiliyor

Stacks, kısa süre önce STX sahipleri için staking programını başlattı ve bu durum, onların ödül olarak BTC kazanmalarını sağlıyor. Stacks ağı, Bitcoin’e paralel olarak çalışan ve blok başlıkları için güvenilir bir yayın ortamı olarak BTC ağını kullanan, aktarım kanıtı (PoX) adı verilen yeni bir madencilik protokolü kullanır. Proof-of-stake ağlarının çoğu, yerel token olarak ödenen stake ödülleri sunarken, Stacks topluluğunun üyeleri, ortalama yüzde 10 oranında BTC kazanmak için STX tokenlerini stake edebilirler.

DeFi ve NFT’ler Bitcoin’e geliyor

10 Temmuz’da STX, Stacks Blockchain’inde ilk Bitcoin NFT’sini yarattı ve sattı. Bu durum, Bitcoin’de yeni bir akıllı sözleşmeler döneminin başlangıcını işaretlemeyi amaçlıyordu ve ek yükseliş haberleri USD Coin’in (USDC) Stacks ağına genişleyeceğini ortaya koydu. Bu, bazı uzmanların “kriptodaki başarılı deneylerin sonunda Bitcoin’e geleceğini” belirten Bitcoin Yasasına atıfta bulunmalarına neden oldu.

NFT ve DeFi’ın gelişi, BTC’de getiri elde etmek için bu popüler sektörlerden yararlanmanın yeni yolları olduğunu da gösterdi. Birçoğuna göre bu, yeni katılımcıları çekme potansiyeline sahip.

23 Tem 2021 - 16:05 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kurban Eti Nasıl Dağıtılır? Kurban Eti 7 Eve Mi Dağıtılır? Diyanet Kurban Eti Açıklaması! mask
Kurban Eti Nasıl Dağıtılır? Kurban Eti 7 Eve Mi Dağıtılır? Diyanet Kurban Eti Açıklaması!
Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir? mask
Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir?
İcradan Ev Almak Ucuz Mu? Icradan Ev Almak Nasıl Oluyor? mask
İcradan Ev Almak Ucuz Mu? Icradan Ev Almak Nasıl Oluyor?
Bankadan Satılık Ev Alınır Mı? Bankaların Satışa Çıkardıkları Evler, Daireler Nasıl Alınır? mask
Bankadan Satılık Ev Alınır Mı? Bankaların Satışa Çıkardıkları Evler, Daireler Nasıl Alınır?
E-Devletten Miras Sorgulama Nasıl Yapılır? Ölen Babamdan Kalan Mirası Nasıl Öğrenebilirim? Adıma Miras Var Mı? mask
E-Devletten Miras Sorgulama Nasıl Yapılır? Ölen Babamdan Kalan Mirası Nasıl Öğrenebilirim? Adıma Miras Var Mı?
Torun Bakım Aylığı Ne Kadar 2021! Torun Bakma Parası İçin Nereye Başvurmamız Gerekiyor? mask
Torun Bakım Aylığı Ne Kadar 2021! Torun Bakma Parası İçin Nereye Başvurmamız Gerekiyor?
Nasıl Emlakçı Olunur? Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır Ankara? Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Nereden Alınır? mask
Nasıl Emlakçı Olunur? Emlak Yetki Belgesi Nereden Alınır Ankara? Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Nereden Alınır?
Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır? 2021 Doğum Borçlanması Ne Kadar, Kaç Gün Olur? SGK Doğum Borçlanması Kimler Yapabilir? mask
Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır? 2021 Doğum Borçlanması Ne Kadar, Kaç Gün Olur? SGK Doğum Borçlanması Kimler Yapabilir?
Ankara’da Tapu Harcı Ödemesi Nasıl, Nerede Yapılır? Anlaşmalı Bankalar Hangileridir? mask
Ankara’da Tapu Harcı Ödemesi Nasıl, Nerede Yapılır? Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?
Kiralık Evlerde Depozito Ne Demek? Ev Kiralarken Depozito Neden Verilir? Ev Kiralarken Verilen Depozito Geri Alınır Mı, Nasıl Alınır? mask
Kiralık Evlerde Depozito Ne Demek? Ev Kiralarken Depozito Neden Verilir? Ev Kiralarken Verilen Depozito Geri Alınır Mı, Nasıl Alınır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!" mask
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!"
Letgo Çöktü Mü? Letgo Neden Açılmıyor? mask
Letgo Çöktü Mü? Letgo Neden Açılmıyor?
Ethereum'da Beklenen Süreç Yaklaşıyor! Zincir Birleşmesi Çok Yakın! mask
Ethereum'da Beklenen Süreç Yaklaşıyor! Zincir Birleşmesi Çok Yakın!
SEC-Ripple Davası Yılan Hikayesine Döndü! Kripto Anne Açıklamalarına Mahkemeden Ret! mask
SEC-Ripple Davası Yılan Hikayesine Döndü! Kripto Anne Açıklamalarına Mahkemeden Ret!
Kurban Eti Nasıl Dağıtılır? Kurban Eti 7 Eve Mi Dağıtılır? Diyanet Kurban Eti Açıklaması! mask
Kurban Eti Nasıl Dağıtılır? Kurban Eti 7 Eve Mi Dağıtılır? Diyanet Kurban Eti Açıklaması!
Exmo CEO'sundan Ürküten Açıklama! DOGE Satıp Kayboldular! mask
Exmo CEO'sundan Ürküten Açıklama! DOGE Satıp Kayboldular!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status