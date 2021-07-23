Bildiklerinizi Unutun! Bu Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Detaylar...

Akıllı sözleşmeler, Bitcoin’e geliyor

Uzmanlara göre Clarity programlama dilinin Stacks’ta tanıtılması, Bitcoin ağında akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını sağladığı için Stacks ekosistemi için büyümenin ana katalizörü oldu. İki ağ arasındaki işbirliği, DeFi ve NFT’ler gibi popüler sektörlerin artık yavaş işlem süreleri ve artan maliyetler konusunda endişelenmeye gerek kalmadan Bitcoin ağında çalışma ve kaydetme yöntemine sahip olduğu anlamına geliyor.

Altcoin sahipleri staking ile BTC kazanabiliyor

Stacks, kısa süre önce STX sahipleri için staking programını başlattı ve bu durum, onların ödül olarak BTC kazanmalarını sağlıyor. Stacks ağı, Bitcoin’e paralel olarak çalışan ve blok başlıkları için güvenilir bir yayın ortamı olarak BTC ağını kullanan, aktarım kanıtı (PoX) adı verilen yeni bir madencilik protokolü kullanır. Proof-of-stake ağlarının çoğu, yerel token olarak ödenen stake ödülleri sunarken, Stacks topluluğunun üyeleri, ortalama yüzde 10 oranında BTC kazanmak için STX tokenlerini stake edebilirler.

DeFi ve NFT’ler Bitcoin’e geliyor

10 Temmuz’da STX, Stacks Blockchain’inde ilk Bitcoin NFT’sini yarattı ve sattı. Bu durum, Bitcoin’de yeni bir akıllı sözleşmeler döneminin başlangıcını işaretlemeyi amaçlıyordu ve ek yükseliş haberleri USD Coin’in (USDC) Stacks ağına genişleyeceğini ortaya koydu. Bu, bazı uzmanların “kriptodaki başarılı deneylerin sonunda Bitcoin’e geleceğini” belirten Bitcoin Yasasına atıfta bulunmalarına neden oldu.

NFT ve DeFi’ın gelişi, BTC’de getiri elde etmek için bu popüler sektörlerden yararlanmanın yeni yolları olduğunu da gösterdi. Birçoğuna göre bu, yeni katılımcıları çekme potansiyeline sahip.