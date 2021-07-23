Bildiklerinizi Unutun! Bu Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Detaylar...
Merkezi olmayan finansın (DeFi) özelliklerini Bitcoin ağı ile birleştirmeyi amaçlayan bir proje olan Blockchain protokolü Stacks’in altcoin projesi STX, verilere göre, 22 Haziran’da 0.5 dolara düşüşünden bu yana yüzde 195’lik bir yükseliş yaşayarak 1.47 dolara çıktı. Şimdi de, Bitcoin’in (BTC) bir miktar yükseliş momentumu göstermesiyle fiyatın tekrar yüzde 10’un üzerinde yükseliş yaşadığı ortaya çıktı. Peki, yükselişin sebepleri neler? İşte detaylar...
Akıllı sözleşmeler, Bitcoin’e geliyor
Uzmanlara göre Clarity programlama dilinin Stacks’ta tanıtılması, Bitcoin ağında akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını sağladığı için Stacks ekosistemi için büyümenin ana katalizörü oldu. İki ağ arasındaki işbirliği, DeFi ve NFT’ler gibi popüler sektörlerin artık yavaş işlem süreleri ve artan maliyetler konusunda endişelenmeye gerek kalmadan Bitcoin ağında çalışma ve kaydetme yöntemine sahip olduğu anlamına geliyor.
Altcoin sahipleri staking ile BTC kazanabiliyor
Stacks, kısa süre önce STX sahipleri için staking programını başlattı ve bu durum, onların ödül olarak BTC kazanmalarını sağlıyor. Stacks ağı, Bitcoin’e paralel olarak çalışan ve blok başlıkları için güvenilir bir yayın ortamı olarak BTC ağını kullanan, aktarım kanıtı (PoX) adı verilen yeni bir madencilik protokolü kullanır. Proof-of-stake ağlarının çoğu, yerel token olarak ödenen stake ödülleri sunarken, Stacks topluluğunun üyeleri, ortalama yüzde 10 oranında BTC kazanmak için STX tokenlerini stake edebilirler.
DeFi ve NFT’ler Bitcoin’e geliyor
10 Temmuz’da STX, Stacks Blockchain’inde ilk Bitcoin NFT’sini yarattı ve sattı. Bu durum, Bitcoin’de yeni bir akıllı sözleşmeler döneminin başlangıcını işaretlemeyi amaçlıyordu ve ek yükseliş haberleri USD Coin’in (USDC) Stacks ağına genişleyeceğini ortaya koydu. Bu, bazı uzmanların “kriptodaki başarılı deneylerin sonunda Bitcoin’e geleceğini” belirten Bitcoin Yasasına atıfta bulunmalarına neden oldu.
NFT ve DeFi’ın gelişi, BTC’de getiri elde etmek için bu popüler sektörlerden yararlanmanın yeni yolları olduğunu da gösterdi. Birçoğuna göre bu, yeni katılımcıları çekme potansiyeline sahip.
23 Tem 2021 - 16:05 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.