Bitcoin Tekrar Yükselmeye Başladı! Ama Analistler Dip Seviyeyi Bekliyorlar! Dikkat!

CME vadeli işlemleri yükseliş dalgası görüyor

Delphi Digital’in yakın tarihli bir raporuna göre, 21 Temmuz’da CME vadeli işlemler bazında agresif bir geri dönüş gözlemlendi ve bu “ucuz” vadeli işlem sözleşmeleri alan BTC yatırımcıları için bir yükseliş işareti olarak görülüyor. Ortaya çıkan prim, vadeli işlem fiyatı varlığın spot fiyatı üzerinde olduğu için yükseliş olarak yorumlanıyor.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, CME’nin Bitcoin vadeli işlemleri için açık pozisyonlar, kurumların kendilerini “uzun” pozisyonlandırmasının ardından 19 Temmuz’da 1,25 milyar dolardan 20 Temmuz’da 2,5 milyar dolara, iki katına çıktı. Kaldıraçlı fonlar, spot risklerini korumak için CME vadeli işlemlerini kullanmaya devam ederken, Delphi Digital muhtemelen “pozisyonlarının bir kısmını kapattıklarını” belirtti.

Bitcoin, çoklu direnç bölgelerinde yer alıyor

Bitcoin’in 32.000 doların üzerindeki toparlanması, birçok trader için yükselişe yönelik iyimserliği yeniden tetikledi. Ancak önümüzdeki yolun çoklu direnç bölgeleri içerisinde olduğuna dikkat çektiler. Rekt Capital isimli bir analiste göre 35.000 dolar ve 37.000 dolar da dahil olmak üzere Bitcoin için önceki destek seviyelerinin çoğu yakında direnç olarak hareket edebilir.

Borsa girişleri, tarihi olarak dip seviyelerine yakın yükseldi

Yükseliş işareti olduğuna inanılan bir başka gelişme de, borsalara giren fonlardaki son artışın artık dip seviyenin görüldüğünü gösterdiğine dikkat çeken Twitter kullanıcısı IzzyEibani’den geldi.

Grafiğe daha yakından bakıldığında, geçmişte 1 Ağustos 2017, 30 Kasım 2018 ve 12 Mart 2020 olmak üzere borsalara girişlerin 16 Temmuz’da görülene benzer bir şekilde arttığı üç durum olduğu görülüyor. Girişlerin ardından kısa bir süre içinde piyasa her seferinde dibe vurdu. Uzmanlara göre piyasa, tarihsel modele benzer şekilde hareket ederse Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz ve 20 Temmuz’da görülen 29.500 dolar dip seviye olabilir.