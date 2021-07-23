Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir?
Hafta sonu giderek yaklaşırken, sıcacık bir çay ve mis gibi bir havanın kahvaltıya katacağı artı yönleri değerlendirmek isteyen başkentliler, yönünü bu kez merkeze doğru çeviriyor. Peki, Ankara Kızılayda nerede kahvaltı yapılır? Ankarada sabah ne yenir? İşte, Kızılay serpme kahvaltı fiyatları ve daha fazlası…
Başkentliler, havanın ısınması ile birlikte kahvaltılarını dışarı taşımak istiyor. Özellikle iş merkezlerinin tam ortasında bulunan Kızılay, hafta içi kahvaltıları için kusursuz bir adres oluyor. Ancak içerdiği şehir parkları ve kafeler ile hafta sonu kahvaltılarını da neşelendiren Kızılay’da özellikle birkaç mekan son zamanlarda gördüğü ilgiyi artırıyor.
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır?
Sabahları daha anlamlı hale getiren kahvaltı sofraları, başkentlileri de sıklıkla bir araya getiren aktiviteler arasında yer alıyor. Özellikle Kızılay ve civarında yer alan başkentlilerin gözde mekanları, son zamanlarda kahvaltı sofraları ile dolup taşıyor. Peki, Ankara Kızılayda nerede kahvaltı yapılır? İşte, Ankara Kızılay’da bulunan ve ziyaretçilerinden tam not alan birkaç kahvaltı yapılabilecek mekan:
· Aşiyan
· Aylak Madam
· Çağdaş Börek Salonu
· Çatı Cafe
· Ezo Börek & Baklava
· Kahveci Hacıbaba
· Kakule Kahve
· Kars Süt Ürünleri
· Konak Çay Evi
· Nezir Cay Evi
· Nezir Kahvaltı Çay Evi
· The Bigos
23 Tem 2021 - 16:55 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.