Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir?

Başkentliler, havanın ısınması ile birlikte kahvaltılarını dışarı taşımak istiyor. Özellikle iş merkezlerinin tam ortasında bulunan Kızılay, hafta içi kahvaltıları için kusursuz bir adres oluyor. Ancak içerdiği şehir parkları ve kafeler ile hafta sonu kahvaltılarını da neşelendiren Kızılay’da özellikle birkaç mekan son zamanlarda gördüğü ilgiyi artırıyor.

Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır?



Sabahları daha anlamlı hale getiren kahvaltı sofraları, başkentlileri de sıklıkla bir araya getiren aktiviteler arasında yer alıyor. Özellikle Kızılay ve civarında yer alan başkentlilerin gözde mekanları, son zamanlarda kahvaltı sofraları ile dolup taşıyor. Peki, Ankara Kızılayda nerede kahvaltı yapılır? İşte, Ankara Kızılay’da bulunan ve ziyaretçilerinden tam not alan birkaç kahvaltı yapılabilecek mekan:



· Aşiyan



· Aylak Madam



· Çağdaş Börek Salonu



· Çatı Cafe



· Ezo Börek & Baklava



· Kahveci Hacıbaba



· Kakule Kahve



· Kars Süt Ürünleri



· Konak Çay Evi



· Nezir Cay Evi



· Nezir Kahvaltı Çay Evi



· The Bigos