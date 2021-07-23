Alişan’ın Acılı Gününde Yanında Yoktu, Açıklaması Olay Oldu! Alişan Sessizliğini Sürdürüyor ama O İsim… “Kızının Mandalinası Toprağın Üzerinde!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, kısa bir süre önce abisini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. En yakınlarından olan bir ismin olmaması ise birçok iddianın gündeme gelmesine neden olmuştu. Bunun üzerine o isim sessizliğini bozdu!
Dengeleri değişten o isim, “Kızının mandalinası babasının toprağının üzerinde” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Alişan sosyal medya hesabından; “Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah’ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı” sözlerini dile getiren bir paylaşımda bulunmuştu. Devamında ise milyonların yüreklerini burkan açıklamada bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.