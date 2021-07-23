- 23 Tem 2021 - 16:55 G: 23 Tem 2021 - 17:25

Alişan’ın Acılı Gününde Yanında Yoktu, Açıklaması Olay Oldu! Alişan Sessizliğini Sürdürüyor ama O İsim… “Kızının Mandalinası Toprağın Üzerinde!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, kısa bir süre önce abisini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. En yakınlarından olan bir ismin olmaması ise birçok iddianın gündeme gelmesine neden olmuştu. Bunun üzerine o isim sessizliğini bozdu!

Dengeleri değişten o isim, “Kızının mandalinası babasının toprağının üzerinde” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Alişan sosyal medya hesabından; “Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah’ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı” sözlerini dile getiren bir paylaşımda bulunmuştu. Devamında ise milyonların yüreklerini burkan açıklamada bulundu.

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23 Tem 2021 - 16:55 Ankara- Yaşam

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