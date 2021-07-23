İşte Güncel Bitcoin, Ethereum ve Tether Tahminleri! Borsanın Efsanesi Kendinden Emin!

Jim Cramer, Bitcoin’de düşüşteyken bu altcoin için boğa görünümlü!

CNBC’nin finans uzmanı Jim Cramer, kripto para biriminin 12 Mayıs’taki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.356 dolardan yüzde 52 düşmesine rağmen Ethereum’da yükselişini sürdürüyor. Yakın tarihli bir tweet’te, “Mad Money” sunucusu, popüler altcoin projesinde pozisyonuna bağlı kaldığını, ancak şu an itibariyle bunu artırma konusunda isteksiz olduğunu söylüyor.

TheStreet ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Jim Cramer, Ethereum’un “çalışacağını” ve onu kripto paraların üstadı olarak tanımladığını söyledi. Piyasadaki en büyük altcoin, kısa süre önce “The B Word” konferansında kripto para biriminin portföyünün bir parçası olduğunu açıklayan Tesla CEO’su Elon Musk’tan da destek aldı.

Jim Cramer: Tekrar Bitcoin almadan önce bittiğini görmek istiyorum

Uzun süredir CNBC sunucusu olan Jim Cramer, Bitcoin varlıklarının neredeyse tamamını Haziran ayı sonlarında sattığını ortaya koydu. Kısa süre önce Jim Cramer, tekrar BTC satın almadan önce lider kripto paranın “devrildiğini” görmek istediğini söyledi. Jim Cramer konuya yönelik şunları söyledi:

Bitcoin’in ne kadar düşük olduğunu ve bir iş parçacığı tarafından nasıl asılı kaldığını fark ettiniz mi? Bir kez daha, spekülatif aşırılığın bir işareti. Bitcoin’i severim ama tekrar girmeden önce bittiğini görmek istiyorum.

Jim Cramer, Tether hakkında bir kez daha komplo teorileri öne sürdü

Bu arada Jim Cramer, ihraççısının gerçekte neye sahip olduğu net olmadığı için hikayedeki “tek gerçek delik” olduğuna inandığı önde gelen stablecoin Tether hakkında bir kez daha komplo teorileri öne sürdü. Jim Cramer konuya yönelik şunları söyledi:

Size söylemediklerinde, bu asla iyiye işaret değildir.

CNBC’nin Mad Money programının sunucusu Jim Cramer, The Street ile yaptığı röportajda, Tether’in USDT’nin değerini destekleyen şirketin ticari belgeleriyle ilgili gizliliği konusundaki endişelerini dile getirdi. Açıklamalarında Tether’ın, diğer altcoin projelerine göre şeffaflık yoksunu olduğu belirten Jim Cramer, şirketin elindeki kağıtların Çin banka kağıtları olabileceğine dair genel bir inanış olduğunu da öne sürüyor.