- 25 Tem 2021 - 21:33

Esra Erol Sonunda İtiraf Etti! Bu Evlilik İtirafı Sosyal Medyayı Ayaklandırır... Oğlunun Doğum Gününde!

ATV ekranlarının en sevilen yapımlardan biri olan Esra Erol’da programında sunuculuk görevini üstlenen Esra Erol’dan şok bir evlilik açıklaması geldi! Oğlunun doğum gününde öyle şeyler dedi ki milyonlar ikiye ayrıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında; “Yok artık” yorumlarını arka arkaya yaptı! Sosyal medya adeta çalkalanırken, gelen itiraf ise ağızların açık kalmasına neden oldu.

Sevilerek takip edilen Esra Erol’da programı kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı programın ardından tatile çıkan başarılı sunucu, tatil pozlarıyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti.

Oğlunun doğum gününde yapmış olduğu paylaşım ise sosyal medyayı resmen salladı geçti! Birçok kişi konu hakkında skandal yorumlarda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Tem 2021 - 21:33 Ankara- Yaşam

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