Bitcoin İle Şüpheleri Olduğunu Hep Dile Getirdi! Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Yatırım Yapıyormuş!
Thomas Peterffy, hangi kripto para birimleri olduğunu belirtmese de servetinin bir kısmının kripto para birimlerinde olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Thomas Peterffy, hangi kripto para birimleri olduğunu belirtmese de servetinin bir kısmının kripto para birimlerinde olduğunu söyledi.
Interactive Brokers’ın Kurucusu ve Başkanı Thomas Peterffy, kendisi için kişisel olarak bazı kripto para birimleri satın aldığını açıkladı. Ayrıca milyarder, şirketinin müşterilerinin dijital varlık hizmetlerine artan bir talep gösterdiğini belirtti.
“Olasılıkları Değerlendirmek Zorundasın”
Bir CNBC röportajı sırasında, Macar doğumlu işadamı Thomas Peterffy, kripto para birimlerine yatırım yaptığını itiraf etti. Varlık sınıfının uzun vadeli geleceği konusunda hala şüpheci olduğunu söylemesine rağmen, küresel olarak hakim bir para birimi olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti:
Peterffy’nin sözleri, daha önce Bitcoin‘in “gerçek ekonomiden” uzak durması gerektiğini söylediğinden bu yana bir fikir değişikliği olarak yorumlandı. Öte yandan, “yüksek hızlı ticaretin babası” olarak bilinen milyarder, kripto para birimlerinin yalnızca hükümetler ve yetkililerin serbest ticaret ve kullanımlarına izin vermesi durumunda harika bir fikir olacağını düşünüyor.
Hangi kripto para birimlerine sahip olduğunu belirtmeyen üst düzey yönetici, Interactive Brokers müşterilerinin varlık sınıfıyla giderek daha fazla ilgilendiğini ve şirketin bu tür ticaret seçeneklerini başlatmayı planladığını açıkladı:
23 Tem 2021 - 17:49 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.