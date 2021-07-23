- 23 Tem 2021 - 17:49 G: 23 Tem 2021 - 17:52

Bitcoin İle Şüpheleri Olduğunu Hep Dile Getirdi! Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Yatırım Yapıyormuş!

Thomas Peterffy, hangi kripto para birimleri olduğunu belirtmese de servetinin bir kısmının kripto para birimlerinde olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Thomas Peterffy, hangi kripto para birimleri olduğunu belirtmese de servetinin bir kısmının kripto para birimlerinde olduğunu söyledi. 

Interactive Brokers’ın Kurucusu ve Başkanı Thomas Peterffy, kendisi için kişisel olarak bazı kripto para birimleri satın aldığını açıkladı. Ayrıca milyarder, şirketinin müşterilerinin dijital varlık hizmetlerine artan bir talep gösterdiğini belirtti. 

“Olasılıkları Değerlendirmek Zorundasın”

Bir CNBC röportajı sırasında, Macar doğumlu işadamı Thomas Peterffy, kripto para birimlerine yatırım yaptığını itiraf etti. Varlık sınıfının uzun vadeli geleceği konusunda hala şüpheci olduğunu söylemesine rağmen, küresel olarak hakim bir para birimi olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti:

“Ben bile kripto paralara biraz para yatırdım, çünkü bunun geçerli bir piyasa olmayacağı ihtimali olsa da, baskın bir para birimi olması için küçük bir şansı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden olasılıkları göz önünde bulundurmak zorundasın.”

Peterffy’nin sözleri, daha önce Bitcoin‘in “gerçek ekonomiden” uzak durması gerektiğini söylediğinden bu yana bir fikir değişikliği olarak yorumlandı. Öte yandan, “yüksek hızlı ticaretin babası” olarak bilinen milyarder, kripto para birimlerinin yalnızca hükümetler ve yetkililerin serbest ticaret ve kullanımlarına izin vermesi durumunda harika bir fikir olacağını düşünüyor.

Hangi kripto para birimlerine sahip olduğunu belirtmeyen üst düzey yönetici, Interactive Brokers müşterilerinin varlık sınıfıyla giderek daha fazla ilgilendiğini ve şirketin bu tür ticaret seçeneklerini başlatmayı planladığını açıkladı:

“Birkaç müşterimiz ilgi duyduğunu dile getirdi. Ve bunu tamamen anlıyorum.”

23 Tem 2021 - 17:49 - Ekonomi

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