JPMorgan Müşterilerine İyi Haber Geldi! Kripto Fonlarına Yatırım Yapabilecekler!

Aktarılanlara göre müşterilerin kripto paralarla bağlantılı beş ürün ile alım-satım yapabileceği bilgisi, JPMorgan’ın yatırım danışmanlarına bu haftanın başında iletilen bildiri ile açıklandı.

Bu ürünlerin Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Cash Trust, Grayscale Ethereum Trust, Grayscale Ethereum Classic Trust ve Osprey Funds’ın kurduğu Bitcoin Trust’tan oluştuğu belirtildi. İlgili hizmetlerden JPMorgan’ın trading uygulamasını kullanan bireysel yatırımcılar da, varlıklı müşteriler de faydalanabilecek.

Kripto paraların fiyatlarını yansıtan bu ürünler, yatırımcılara kripto paralara dolaylı yoldan kolayca yatırım yapma imkanı sunmakla birlikte, bunlara doğrudan yatırım yapma fırsatı sunmuyor.

Kurumsal Goldman Sachs müşterileri vadeli kripto para ticareti; varlıklı Morgan Stanley müşterileri Bitcoin fonlarına yatırım yapabilse de, kripto para hizmetini ABD’deki bireysel müşterilerine de sunan ilk dev banka JPMorgan oldu.

JPMorgan’ın yatırım danışmanları, kendilerine iletilen bildiri doğrultusunda müşterilere kripto para ürünleriyle ilgili herhangi bir tavsiyede bulunamayacak. Danışmanlar yalnızca bu ürünlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların taleplerini karşılayacaklar.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, mayısın sonunda Temsilciler Meclisindeki komiteye yaptığı açıklamalarda, “Benim insanlara kişisel tavsiyem, (kriptodan) uzak durmalarıdır.” demiş; buna, “(Ama) insanların satın almak istedikleri şeylere dair kişisel görüşlerim ne olursa olsun, insanlara paralarını nasıl harcayacaklarını söyleyemem.” yorumunu eklemişti.