Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Dekolte Şov! Öyle bir Paylaşım Yaptı Ki, Erbil Çılgına Dönebilir! Yasmin Erbil Sınırları Zorluyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, dekolte şov yaptı! Milyonları çılgına çeviren Yasmin Erbil’in bu paylaşımı üzerine birçok kişi Mehmet Ali Erbil’e gönderme yaparak; “Babası çılgına dönecek! Kızı resmen sınavı oldu. Sınırları zorladıkça zorluyor” yorumlarında bulundular. Dengeleri değiştiren Yasmin Erbil, milyonların dikkatini üzerine çekti. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?
Geçtiğimiz aylarda babasıyla birlikte Çarkıfelek sunacağının müjdesini veren Yasmin Erbil, çalışmalara başlamadan hemen önce annesi Nergis Kumbasar’la birlikte Dubai’de tatile çıkmış, tatil pozlarıyla akılları başlardan almıştı.
Sevilerek takip edilen Yasmin Erbil son paylaşımına ise binlerce beğeni alarak; sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Güzelliğiyle ve fiziğiyle sık sık konuşulan Yasmin Erbil, bu kez göğüs dekoltesi vererek dikkatleri üzerinde topladı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlar paylaşan başarılı isim, bu paylaşımlarına bir yenisini ekleyince hayranları adeta çıldırdı! İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.