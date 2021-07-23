Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Dekolte Şov! Öyle bir Paylaşım Yaptı Ki, Erbil Çılgına Dönebilir! Yasmin Erbil Sınırları Zorluyor!

Geçtiğimiz aylarda babasıyla birlikte Çarkıfelek sunacağının müjdesini veren Yasmin Erbil, çalışmalara başlamadan hemen önce annesi Nergis Kumbasar’la birlikte Dubai’de tatile çıkmış, tatil pozlarıyla akılları başlardan almıştı.

Sevilerek takip edilen Yasmin Erbil son paylaşımına ise binlerce beğeni alarak; sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Güzelliğiyle ve fiziğiyle sık sık konuşulan Yasmin Erbil, bu kez göğüs dekoltesi vererek dikkatleri üzerinde topladı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlar paylaşan başarılı isim, bu paylaşımlarına bir yenisini ekleyince hayranları adeta çıldırdı! İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım!



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