İbrahim Tatlıses'i İfşaladılar! Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Hayranlarına "Neler Oluyor?" Dedirtti! İbo Show...

Konuyu duyanlar ise durum hakkında İbrahim Tatlıses’in bunu duymak istemeyeceğini; hayatında birisinin olduğunu dile getirdi. Milyonları etkisi altına alan bu durumun ise eski aşkı Hülya Avşar tarafından açıklanması dengelerin değişmesine neden oldu. Birçok kişi İbrahim Tatlıses ve sevgilisinin bur durumdan rahatsız olup ayrılacağını bile dile getirdi!

Hülya Avşar, yıllar sonra ekranlara gelmiş ve Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat vermişti. Konusu oldukça ilgi çekici olan Masumiyet dizisi sadece 13 bölüm ekranlarda kalabilmişti. Reytinglerden dolayı ekranlara veda eden başarılı dizide yüzüne uygulanan filtreyle gündeme bomba gibi düşen Hülya Avşar şimdi ise İbrahim Tatlıses hakkında skandal bir açıklamada bulundu! Peki, neler dedi?



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