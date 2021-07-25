İbrahim Tatlıses'i İfşaladılar! Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Hayranlarına "Neler Oluyor?" Dedirtti! İbo Show...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses hakkında şok ifşa! Öyle bir sırrı ortaya çıkardı ki, görenler donup kaldı! Birçok İmparator hayranı ise durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi ve adeta çıldırdı! Meğer İmparator ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki o öpüşmesinin perde arkasında dehşet verici bir sır yatıyormuş…
Konuyu duyanlar ise durum hakkında İbrahim Tatlıses’in bunu duymak istemeyeceğini; hayatında birisinin olduğunu dile getirdi. Milyonları etkisi altına alan bu durumun ise eski aşkı Hülya Avşar tarafından açıklanması dengelerin değişmesine neden oldu. Birçok kişi İbrahim Tatlıses ve sevgilisinin bur durumdan rahatsız olup ayrılacağını bile dile getirdi!
Hülya Avşar, yıllar sonra ekranlara gelmiş ve Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat vermişti. Konusu oldukça ilgi çekici olan Masumiyet dizisi sadece 13 bölüm ekranlarda kalabilmişti. Reytinglerden dolayı ekranlara veda eden başarılı dizide yüzüne uygulanan filtreyle gündeme bomba gibi düşen Hülya Avşar şimdi ise İbrahim Tatlıses hakkında skandal bir açıklamada bulundu! Peki, neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.