2021 Bedelli Askerlik Ücretleri Ne Kadar Oldu? Bedelli Askerlik Kaç Gün Sürüyor? Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen kişilerin ödeyeceği ücret temmuz ayı itibariyle yüzde 13,50 zamlandı. Haziran ayının sonunda kamuoyu ile paylaşılan bedelli askerlik fiyatı, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor? 2021 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün sürüyor? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
Türkiye’de askerlik görevini yerine getirmenin iki ayrı yolu bulunuyor. Bu yollardan ilki fiili olarak askere gitmek iken, ikincisi askerde geçirilecek olan süresinin maddi olarak bedelinin ödenmesi suretiyle gerçekleştiriliyor. Bedelli askerlik denilen bu yöntem son zamanlarda pek çok vatandaş tarafından tercih ediliyor.
Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?
Geçmişte dönem dönem çıkarılan bedelli askerlik, 2019 yılında yapılan yasa değişikliği ile birlikte sürekli hale getirildi. 7179 sayılı asker alma yasa değişikliğinde ise, askerliğinin bedelinin memur aylık katsayısına göre hesaplanacağı kamuoyuna iletildi. Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanıyor? Bedelli askerlik için ödenmesi gereken ücret; 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla sonucunda hesaplanıyor.
24 Tem 2021 - 12:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.