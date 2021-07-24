- 24 Tem 2021 - 12:42 G: 24 Tem 2021 - 12:46

Tek Yumurta İkizi Nasıl Olur? Tek Yumurta İkizi Kimlerde Olur? Tek Yumurta İkizleri Neden Birbirine Benzemez?

Birbirlerine görüntü ve ruh olarak bir hayli benzeyen tek yumurta ikizleri toplum içerisinde sanıldığı kadar az görülmüyor. Öte yandan tek yumurta ikizlerinin tamamı birbirine bir nedenden dolayı benzerlik göstermiyor. Peki, tek yumurta ikizi nasıl olur? Tek yumurta ikizi kimlerde olur? Tek yumurta ikizleri neden birbirine benzemez? İşte, konuyla ilgili detaylar…

İkiz çocuklar, bakımları açısından bir hayli yorucu olsa da iki kardeşin eş ve eşit duygularla büyümesini destekliyor. Bu çocukları daha paylaşımcı yaparken, ileride duyacakları kardeş özlemini hiç yaşamamasını sağlıyor. Görsel olarak birbirlerinin kopyası olması beklenen tek yumurta ikizleri, bazı koşullar içerisinde büyüdüklerinde ebeveynlerini şaşırtabiliyor.

Tek Yumurta İkizi Nasıl Olur?

İkiz bebek duygusu ile ilk kez karşılaşan ebeveynlerin cevabını aradığı ilk soru; “Tek yumurta ikizi nasıl olur?” oluyor. Tek bir döllenmiş yumurtadan meydana gelen tek yumurta ikizleri, yumurtanın döllendikten hemen sonra ayrılarak iki ayrı fetüse yerleşmesi ile oluşuyor. Genetik olarak ikiz olan bu kardeşler, aynı fetüsü paylaştığı durularda bile ayrı keselere sahip oluyor.

24 Tem 2021 - 12:42 - Yaşam

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