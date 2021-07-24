Tek Yumurta İkizi Nasıl Olur? Tek Yumurta İkizi Kimlerde Olur? Tek Yumurta İkizleri Neden Birbirine Benzemez?

İkiz çocuklar, bakımları açısından bir hayli yorucu olsa da iki kardeşin eş ve eşit duygularla büyümesini destekliyor. Bu çocukları daha paylaşımcı yaparken, ileride duyacakları kardeş özlemini hiç yaşamamasını sağlıyor. Görsel olarak birbirlerinin kopyası olması beklenen tek yumurta ikizleri, bazı koşullar içerisinde büyüdüklerinde ebeveynlerini şaşırtabiliyor.

Tek Yumurta İkizi Nasıl Olur?



İkiz bebek duygusu ile ilk kez karşılaşan ebeveynlerin cevabını aradığı ilk soru; “Tek yumurta ikizi nasıl olur?” oluyor. Tek bir döllenmiş yumurtadan meydana gelen tek yumurta ikizleri, yumurtanın döllendikten hemen sonra ayrılarak iki ayrı fetüse yerleşmesi ile oluşuyor. Genetik olarak ikiz olan bu kardeşler, aynı fetüsü paylaştığı durularda bile ayrı keselere sahip oluyor.