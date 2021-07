Sahte Yeni Rakı Nasıl Anlaşılır 2021? Içkinin Orjinal Olduğu Nasıl Anlaşılır? Etil Ve Metil Alkol Nasıl Ayırt Edilir?

Her yıl daha fazla can almayı başaran sahte rakılar, giderek daha yaygın tüketilir ve tükettirilir hale geldi. Özellikle alkol fiyatlarının sıklıkla zamlanması bazı art niyetli tekel ve restoranların da sahte rakı almasını meydana getirdi. Geçtiğimiz yıl binlerce can alan sahte rakılar incelendiğinde görüntü olarak orijinaline çok yakın üretildiği görüldü. Bu nedenle uzmanlar, alkol tüketicilerini, bir kez daha sahte rakıya karşı uyardı.

Sahte Yeni Rakı Nasıl Anlaşılır 2021?



Sahte Yeni Rakı ve diğer marka rakıları anlamak için uzmanların önerdiği bazı yöntemler bulunuyor. Peki, sahte Yeni Rakı nasıl anlaşılır 2021? Alkol alan kişilerin rakı alırken kapaktaki üretim seri numarası ile imalat tarihini kontrol etmesi gerekiyor. Elle veya sert bir cisimle gerçekleştirilebilecek olan bu kontrol, rakamların üzerinin ovuşturulmasına dayanıyor. Bu kontrolün ardından rakamlar siliniyorsa, rakının sahte olduğu anlaşılıyor.