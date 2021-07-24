İbrahim Tatlıses’e Suikast Girişiminde Şok Sır Ortaya Çıktı! O İsim Tüm Detayları Anlattı, Ortalık Karıştı! Meğer O Gün…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, milyonları şok içerisinde bıraktı! 14 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses ve ekibi, İbo Show’un çekimlerini tamamlamış ve çıkış yapmışlardı. Aracına bineceği sırada şok bir saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, ağır yaralanmıştı. Öldürme amaçlı yaklaşılan saldırıda uzun namlulu silahlar kullanılmıştı. Olay içinde bulunan iki isim ise her detayı resmen açıkladı!
9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen başarılı program İbo Show’un sunuculuğunu üstlenen İbrahim Tatlıses, aldığı ağır yaralama sonucunda hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre tedavi görmüştü. Yoğun bakımda uzun bir süre geçirdikten sonra sağlığına yeniden kavuşan başarılı türkücü, sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı.
İbrahim Tatlıses’e düzenlenen suikast girişiminin perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. İmparator Tatlıses’e suikast girişiminde bulunana Abdullah Uçmak’ın tehdit dolu mektubu sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir sallantıya neden olmuştu. Peki, o saldırıya ait başka hangi detaylar ortaya çıktı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.