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24 Tem 2021 - 13:38

İbrahim Tatlıses’e Suikast Girişiminde Şok Sır Ortaya Çıktı! O İsim Tüm Detayları Anlattı, Ortalık Karıştı! Meğer O Gün…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, milyonları şok içerisinde bıraktı! 14 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses ve ekibi, İbo Show’un çekimlerini tamamlamış ve çıkış yapmışlardı. Aracına bineceği sırada şok bir saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, ağır yaralanmıştı. Öldürme amaçlı yaklaşılan saldırıda uzun namlulu silahlar kullanılmıştı. Olay içinde bulunan iki isim ise her detayı resmen açıkladı!