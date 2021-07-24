Hafta Sonuna Yatırımcı Keyifle Uyandı! Bitcoin Yükseldi, AXS Rekor Kırdı!
Son 5 gün içinde Bitcoin fiyatı %15’ten fazla yükseldi ve 34 bin doları test ediyor. Bugün tüm kripto para piyasası yeşile boyandı. İşte detaylar...
B-Word etkinliği Bitcoin için olumlu oldu
Elon Musk, Jack Dorsey ve Cathie Wood’un katılım gösterdiği B-Word etkinliğinin ardından Bitcoin için güzel bir döneme girilmiş gibi görünüyor. Kripto para biriminin fiyatı beş günde %15 arttı ve 34 bin doları zorlamaya başladı.
BTC için oldukça çalkantılı geçen hafta, iyi bir şekilde sona ermeye yakın bir izlenim veriyor.
Salı günü fiyat 29.200 dolar civarına düşmüştü ve piyasayı korku ve panik kaplamıştı. Neyse ki fiyatın tersine dönmesi fazla uzun sürmedi.
Çarşamba günü, merakla beklenen B-Word etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte Elon Musk, Jack Dorsey ve Cathie Wood, BTC ile ilgili tartıştı. Hepsi kripto para biriminden sevgiyle bahsetti. Musk; BTC, ETH ve bir miktar DOGE’ye sahip olduğunu açıklarken Tesla’nın bir noktada Bitcoin ödemelerini kabul etmeye devam edeceğini de müjdeledi.
Bitcoin 34 bin doları zorlamaya başladı
Tüm bu yaşanan olumlu gelişmeler Bitcoin fiyatını 34 bin dolara çıkaran bir toparlanma rallisini de katalize etti. Bu yazının yazıldığı sırada BTC, Salı günü gördüğü 29 bin dolarlı en düşük seviyelerden %15’ten fazla toparlanarak 33.700 doları aştı.
Altcoinler de iyi bir performans gösteriyor
Son 24 saatte bazı altcoinler de iyi kazançlar elde etmeyi başardı. Ethereum, günlük yaklaşık %3,5 arttı ve 2.000 doları geçti. ADA yaklaşık %2,5 tırmanırken, XRP %2,14 yükseldi.
Son beş gün içinde altcoinler, Bitcoin’in hakimiyetini biraz sarsarak pazardan pay elde etmeyi başardı.
Son 24 saat içinde piyasa şu şekilde görünüyor:
AXS coin rekor kırdı
Bugün neredeyse tüm büyük kripto paraların grafikleri yeşil ve bunun hafta sonunun geri kalanında devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.
Bu arada bazı altcoinler zirve üstüne zirve yapmaya devam ediyor. Axie Infinity (AXS) coin dün 47 doların üzerinde yeni bir ATH yaptı ve gün içinde hâlâ %30’un üzerinde kazançta.
24 Tem 2021 - 14:07 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.