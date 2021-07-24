Hafta Sonuna Yatırımcı Keyifle Uyandı! Bitcoin Yükseldi, AXS Rekor Kırdı!

B-Word etkinliği Bitcoin için olumlu oldu

Elon Musk, Jack Dorsey ve Cathie Wood’un katılım gösterdiği B-Word etkinliğinin ardından Bitcoin için güzel bir döneme girilmiş gibi görünüyor. Kripto para biriminin fiyatı beş günde %15 arttı ve 34 bin doları zorlamaya başladı.

BTC için oldukça çalkantılı geçen hafta, iyi bir şekilde sona ermeye yakın bir izlenim veriyor.

Salı günü fiyat 29.200 dolar civarına düşmüştü ve piyasayı korku ve panik kaplamıştı. Neyse ki fiyatın tersine dönmesi fazla uzun sürmedi.

Çarşamba günü, merakla beklenen B-Word etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte Elon Musk, Jack Dorsey ve Cathie Wood, BTC ile ilgili tartıştı. Hepsi kripto para biriminden sevgiyle bahsetti. Musk; BTC, ETH ve bir miktar DOGE’ye sahip olduğunu açıklarken Tesla’nın bir noktada Bitcoin ödemelerini kabul etmeye devam edeceğini de müjdeledi.

Bitcoin 34 bin doları zorlamaya başladı

Tüm bu yaşanan olumlu gelişmeler Bitcoin fiyatını 34 bin dolara çıkaran bir toparlanma rallisini de katalize etti. Bu yazının yazıldığı sırada BTC, Salı günü gördüğü 29 bin dolarlı en düşük seviyelerden %15’ten fazla toparlanarak 33.700 doları aştı.

Altcoinler de iyi bir performans gösteriyor

Son 24 saatte bazı altcoinler de iyi kazançlar elde etmeyi başardı. Ethereum, günlük yaklaşık %3,5 arttı ve 2.000 doları geçti. ADA yaklaşık %2,5 tırmanırken, XRP %2,14 yükseldi.

Son beş gün içinde altcoinler, Bitcoin’in hakimiyetini biraz sarsarak pazardan pay elde etmeyi başardı.

Son 24 saat içinde piyasa şu şekilde görünüyor:

AXS coin rekor kırdı

Bugün neredeyse tüm büyük kripto paraların grafikleri yeşil ve bunun hafta sonunun geri kalanında devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.

Bu arada bazı altcoinler zirve üstüne zirve yapmaya devam ediyor. Axie Infinity (AXS) coin dün 47 doların üzerinde yeni bir ATH yaptı ve gün içinde hâlâ %30’un üzerinde kazançta.