Kripto para borsalarında Neler Oluyor? Bitcoin Arzı Azalıyor! Fiyat Düşecek Mi?
Kripto para veri toplayıcısı Santiment tarafından sağlanan analiz grafiği, bugün önemli bulgular ortaya koydu. Grafik, kripto borsalarındaki Bitcoin arzının erimeye devam ettiğini ve en son 2 Ocak 2020’de görülen seviyeye düştüğünü gözler önüne seriyor. İşte detaylar...
Borsalardaki Bitcoin arzı 1,5 yılın en düşük seviyesinde
Santiment uzman ekibi, Bitcoin arzının borsalarda son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti. Bu durum gelecekte herhangi bir büyük satış olasılığını azaltıyor ve BTC’nin yeniden rekor seviyelere ulaşma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Temmuz ortasında Glassnode, kripto ticaret merkezlerinden büyük miktarlarda Bitcoin çeken kripto yatırımcıları olduğu konusunda bir uyarı yapmıştı. Bu da potansiyel bir fiyat dalgalanmasının bir işareti olarak yorumlanmıştı.
Bugün erken saatlerde, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4’lük bir büyüme kaydetti ve 34.000 dolar seviyesine oldukça yaklaştı.
Bu haberin yazıldığı sırada BTC, CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre 33.732 dolardan el değiştiriyor.
Açık pozisyonlar da düşüşte
Bu arada, Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar da keskin bir düşüş yaşıyor. Lex Moskovski, bunu piyasanın korku içinde olduğu yönünde yorumlarken kurumsal yatırımcıların Bitcoin üzerine tahminlerde bulunup pozisyonlar açarken dikkatli olmasını öneriyor.
24 Tem 2021 - 14:14 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.