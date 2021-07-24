Kripto para borsalarında Neler Oluyor? Bitcoin Arzı Azalıyor! Fiyat Düşecek Mi?

Borsalardaki Bitcoin arzı 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Santiment uzman ekibi, Bitcoin arzının borsalarda son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti. Bu durum gelecekte herhangi bir büyük satış olasılığını azaltıyor ve BTC’nin yeniden rekor seviyelere ulaşma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Temmuz ortasında Glassnode, kripto ticaret merkezlerinden büyük miktarlarda Bitcoin çeken kripto yatırımcıları olduğu konusunda bir uyarı yapmıştı. Bu da potansiyel bir fiyat dalgalanmasının bir işareti olarak yorumlanmıştı.

Bugün erken saatlerde, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4’lük bir büyüme kaydetti ve 34.000 dolar seviyesine oldukça yaklaştı.

Bu haberin yazıldığı sırada BTC, CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre 33.732 dolardan el değiştiriyor.

Açık pozisyonlar da düşüşte

Bu arada, Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar da keskin bir düşüş yaşıyor. Lex Moskovski, bunu piyasanın korku içinde olduğu yönünde yorumlarken kurumsal yatırımcıların Bitcoin üzerine tahminlerde bulunup pozisyonlar açarken dikkatli olmasını öneriyor.