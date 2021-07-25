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25 Tem 2021 - 14:32

A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun...

A101, Bim ve Şok Marketler kısa bir süre önce efsane indirimlerini duyurmuş ve alışveriş yapmayı sevenleri şok etmişti. Şimdi ise Trendyol, son indirim kozunu uyarladı ve dengelerin değişmesine neden oldu. Birçok ürünü sadece 10 lira gibi bir fiyata satışa çıkaran başarılı uygulama, müşterilerini memnun etmek adına sadece giyimde değil aynı zamanda ev ürünlerinde ve kişisel bakım gibi birçok ihtiyaç duyulan eşyada indirimi duyurdu!