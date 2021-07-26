- 26 Tem 2021 - 11:18 G: 26 Tem 2021 - 11:56

Demet Akalın'dan Büyük Saygısızlık! Dünya'yı Sallayan Gençlere Öyle Bir Teklifte Bulundu ki; "Sanat Bitmiş" Dedirtti! "Parasını Verelim..."

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, öyle bir hamlede bulundu ki, görenler “Büyük saygısızlık” olarak yorumladı! Dünyayı sallayan ve ülkemizde şarkıları sık sık çalınan başarılı iki şarkıcıya şok bir teklifte bulunan Demet Akalın için milyonlar “Sanat resmen bitmiş. Bu kadın ne yapıyor böyle?” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor? Demet Akalın ne yaptı?

Kısa bir süre önce yeni bir şarkı çıkaran Demet Akalın, yeni projelerde olacağını da duyurmuş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Pandemi yasaklarının gevşetilmesi ve konserlerin açılmasıyla yeniden sahnelerde fırtına estiren Demet Akalın, binlerce hayranının kulağının pasını siliyor ve koronavirüs etkilerini unutturuyordu ki şok bir olay yaşandı.

Her yaza uygun, bomba gibi şarkılar yapan Popun Kraliçesi, geçtiğimiz günlerde konser çıkışında gazetecilerin sormuş olduğu sorulara samimi bir şekilde yanıt verdi. Son zamanların en çok gündemdeki iki ismi olan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş hakkında ise öyle bir şey dedi ki…

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26 Tem 2021 - 11:18 Ankara- Yaşam

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