Demet Akalın'dan Büyük Saygısızlık! Dünya'yı Sallayan Gençlere Öyle Bir Teklifte Bulundu ki; "Sanat Bitmiş" Dedirtti! "Parasını Verelim..."

Kısa bir süre önce yeni bir şarkı çıkaran Demet Akalın, yeni projelerde olacağını da duyurmuş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Pandemi yasaklarının gevşetilmesi ve konserlerin açılmasıyla yeniden sahnelerde fırtına estiren Demet Akalın, binlerce hayranının kulağının pasını siliyor ve koronavirüs etkilerini unutturuyordu ki şok bir olay yaşandı.

Her yaza uygun, bomba gibi şarkılar yapan Popun Kraliçesi, geçtiğimiz günlerde konser çıkışında gazetecilerin sormuş olduğu sorulara samimi bir şekilde yanıt verdi. Son zamanların en çok gündemdeki iki ismi olan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş hakkında ise öyle bir şey dedi ki…



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