Bitcoin Ya Da Diğerlerini Unutun! Bu Altcoin Tam 63 Kat Kazandırdı!
Geçtiğimiz haftalarda en iyi performanslardan birini gösteren bir altcoin, ticaret hacmi ile Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), EOS, Tron (TRX), Stellar (XLM) ve hatta Cardano (ADA) gibi tokenları geçti. AXS’nin piyasa değeri/gerçek değer oranı, AXS’nin yükseliş trendleri sebebiyle bir artış yaşadı. İşte detaylar...
Popüler altcoin, yakın zamanda rekor kırmıştı
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, piyasadaki öncü kripto para birimlerinden daha iyi performans gösteren pek çok altcoin ile karşılaştık. Dogecoin’den sonra pek çok meme coin’i yükseldi – Baby Doge gibi coin’ler çift haneli yükselişler yaşadı. Bununla birlikte Axie Infinity’nin yerel tokenı yalnızca üç günde değerini ikiye katladı. Axie, bir oyun protokolüdür. Kullanıcılar, oyunu oynayarak AXS tokenları kazanabilir ve oyunun geleceğine karar vermek için bunları kullanabilir. Axie Infinity daha önce Aave, Binance, Ubisoft, Maker, Samsung gibi platformlarla ortaklık kurmuştu.
Şu anda, Axie’nin günlük 250.000’den fazla aktif oyuncusu var. Kriptokoin.com olarak daha önce de bildirdiğimiz üzere 24 Temmuz’da Axie tokenı 49.20 dolarlık rekor bir seviyeye yükseldi. 20 Temmuz’daki rekor düşük seviye olan 14 dolardan %250 oranında arttı. Sonuç olarak, yılın başından bu yana 63 kat değer kazanarak en iyi performans gösteren kripto paralar listesine yerleştirildi. AXS’nin yükselişinden hemen önce, Blockchain tarafından etkinleştirilen oyun endüstrisinde devrim yaratan protokol, pek çok kişinin dikkatini çekmişti.
AXS, ticaret hacmiyle pek çok altcoin’i geçti
Şu anda ticaret hacmi 2.12 milyar dolar seviyesinde bulunsa da AXS, yakın bir zamanda bu metrikte 3.3 milyar dolara ulaşarak Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), EOS, Tron (TRX), Stellar (XLM) ve hatta Cardano (ADA) gibi tokenları geçmişti. AXS’nin piyasa değeri/gerçek değer oranı da AXS’nin yükseliş trendleri sebebiyle bir artış yaşadı.
Ayrıca, tokenın fiyat performansı ile birlikte sosyal hakimiyeti, tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Yazım sırasında AXS, 40.49 dolar seviyesinden işlem görüyor.
26 Tem 2021 - 16:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.