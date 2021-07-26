Bitcoin Beraberinde Tüm Coinleri De Yükseltti! AMP %50 Yükseldi! İşte Detaylar...

AMP, garanti için hususi olarak yaratılmış De-Fi işlemlerine izin veren bir kripto paradır. Flexa ağında teminat kapsamında güvenli duruma dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Ethereum ERC-20 ağında bulunmaktadır. Her türlü BTC ve ETH işlemini çerçeveleyerek iki tarafı da teminatı altına almaktadır.

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Kullanıcılar AMP’yi stake ederek, dijital ödemeler, trade, kredi dağıtımları mülk satışları gibi her türlü değer değişimini garanti altına alabilir. AMP stake edilen teminat havuzlarını kullanarak merkezi olmayan transferleri özellikle dolandırıcılıkla gibi durumlara engel olarak transferlerin riskini azaltır.

AMP ağ ödül dağıtımlarını basitleştirir. AMP akıllı sözleşmeleri mikro dağıtımlar ve bileşik faiz modelleri sunar.