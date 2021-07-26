Bitcoin Beraberinde Tüm Coinleri De Yükseltti! AMP %50 Yükseldi! İşte Detaylar...
Bitcoin’in yükselişiyle beraber, kripto para piyasası yeşillendi. Coingecko verilerine göre son 24 saatte %51 oranında artış gösteren Amp (AMP), yazının yazıldığı sırada 0,075519 dolardan işlem görüyordu. AMP, bir finansal işlemdeki riski evrensel olarak merkezden uzaklaştırmak için tasarlanmış kripto para birimidir. Potansiyeli olan ödemeler için koşula özel teminat tahsis etmek için yeni bir arayüz içeren Ethereum tabanlı tokendir. İşte detaylar...
AMP, garanti için hususi olarak yaratılmış De-Fi işlemlerine izin veren bir kripto paradır. Flexa ağında teminat kapsamında güvenli duruma dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Ethereum ERC-20 ağında bulunmaktadır. Her türlü BTC ve ETH işlemini çerçeveleyerek iki tarafı da teminatı altına almaktadır.
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Kullanıcılar AMP’yi stake ederek, dijital ödemeler, trade, kredi dağıtımları mülk satışları gibi her türlü değer değişimini garanti altına alabilir. AMP stake edilen teminat havuzlarını kullanarak merkezi olmayan transferleri özellikle dolandırıcılıkla gibi durumlara engel olarak transferlerin riskini azaltır.
AMP ağ ödül dağıtımlarını basitleştirir. AMP akıllı sözleşmeleri mikro dağıtımlar ve bileşik faiz modelleri sunar.
26 Tem 2021 - 17:19 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.