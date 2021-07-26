Litecoin Adının Aksine Giderek Ağırlaşıyor! Fiyat Artışına Oda Katıldı!

Bu hareketle beraber Litecoin piyasa değeri $9,198B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 0,60% oldu. Litecoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $25,609B olarak belirlendi.

Litecoin, geçtiğimiz 24 saat içinde $126,979 ile $138,755 seviyeleri arasında işlem gördü.

Litecoin, geçtiğimiz yedi gün içinde 14,57% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $1,591B veya toplam hacme göre 1,70% oranında oldu. Litecoin, geçtiğimiz yedi günde $104,0494 ile $138,7551 seviyeleri arasında işlem gördü.

Litecoin fiyatı 12 Aralık 2017 tarihindeki $420,00 seviyesinden 67,11% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Bitcoin 14,01% oranında yükseldi ve $38.548,9 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 9,14% artış ile $2.346,45 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $723,804B veya toplam piyasa hacminin 47,13% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $274,295B veya toplam piyasa hacminin 17,86% olarak belirlendi.