Litecoin Adının Aksine Giderek Ağırlaşıyor! Fiyat Artışına Oda Katıldı!
Pazartesi günü Litecoin, Investing.com Index üzerinde 10,03% oranında değer kazanarak $138,120 seviyesinden işlem gördü. Bu 31 Mayıs tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış. İşte detaylar...
Bu hareketle beraber Litecoin piyasa değeri $9,198B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 0,60% oldu. Litecoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $25,609B olarak belirlendi.
Litecoin, geçtiğimiz 24 saat içinde $126,979 ile $138,755 seviyeleri arasında işlem gördü.
Litecoin, geçtiğimiz yedi gün içinde 14,57% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $1,591B veya toplam hacme göre 1,70% oranında oldu. Litecoin, geçtiğimiz yedi günde $104,0494 ile $138,7551 seviyeleri arasında işlem gördü.
Litecoin fiyatı 12 Aralık 2017 tarihindeki $420,00 seviyesinden 67,11% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Investing.com Index üzerinde Bitcoin 14,01% oranında yükseldi ve $38.548,9 seviyesinden işlem gördü.
Investing.com Index üzerinde Ethereum ise 9,14% artış ile $2.346,45 seviyesinden işlem gördü.
Bitcoin piyasa hacmi $723,804B veya toplam piyasa hacminin 47,13% kısmı olarak ölçülürken Ethereum toplam piyasa hacmi $274,295B veya toplam piyasa hacminin 17,86% olarak belirlendi.
26 Tem 2021 - 17:28 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.