Bitcoin'de Yükseliş Sürecek Mi? Yine Bir Silkeleme Gelir Mi? Bitcoin Neden Yükseliyor!

Bitcoin (BTC) fiyatı hafta başı itibarıyla 40.000 dolara yaklaştı. Yeni haftada boğaların güçlü duruşu izleniyor.

Sakin bir hafta sonunu geride bıraktıktan sonra pazar gecesi ciddi bir yükseliş yaşanan BTC/USD paritesinde, uzun zamandır sıkıştığı bandın üstüne çıkmaya yaklaşıyor.

Olumlu veriler ve piyasayı terk etmiş görünen ayılar sonrasında Bitcoin, birkaç hafta içinde yüksek seviyelere ulaşma hedefinde ilerliyor.

Hafta içinde fiyat hareketini nelerin şekillendireceği ise merak konusu. Bitcoin fiyatlarını etkileyecek faktörler şu şekilde:

40 BİN DOLAR HEDEFİ

24 saat içinde Bitcoin, yaklaşık yüzde 15 değerlendi. Henüz 40.000 dolarlık direnç test edilmese de, mevcut seviyeler haziran ortasından bu yana görülmemiş yükseklikte ve yükselişe dair yatırımcı iştahı da görülüyor.

Geçen hafta düzenlenen "The B-Word" konferansında, Jack Dorsey ve Elon Musk'ın Bitcoin güzellemeleri fiyata yansımış gözüküyor.

Fiyatta yukarı yönlü kırılım hemen gözükmedi. Çünkü bu süreçte analistler piyasaya temkinli yaklaşıyor ve dip seviyelerin elde edilip edilmediği konusunda emin olamıyorlardı.

Bitcoin, hafta boyunca yavaşça yükselerek hafta sonu 34.500 doları kolaylıkla aştı.

Michaël van de Poppe dahil olmak üzere birçok analist, orta vadeli potansiyel fiyat hedeflerini 42.000 dolara yerleştirdi.

Pazartesi günü bir değerlendirme yapan Poppe, gerçekleşen ivmeli yükseliş hareketi karşısında şaşırmış göründü ve bunu "sürpriz" olarak nitelendirdi.

Twitter'da "Bitcoin böyle bir hareket yaptıktan sonra altcoin'ler de aynı yolu izleyebilir" diye yazdı ve şöyle söyledi:

Cardano ve Ethereum fiyatları BTC karşısında güzel bir şekilde sıçradı. Harika!

Bir başka trader Crypto Ed daha temkinli açıklamalarda bulunarak, Elliott Wave analizine dikkat çekti. Boğa piyasasının geri dönüş hareketlerine sahip olabileceği konusunda uyaran Ed, 42.000 dolara kadar yükseliş gelse bile, 29.000 dolara kadar düzeltme ihtimalini masada tuttu. Yaptığı değerlendirmede şuna dikkat çekti:

Düz bir çizgide yukarı çıkacağımız anlamına gelmiyor. Geri çekilmeler / düzeltmeler / tekrar testler gerçekleşecek. 42.000 doları gördükten sonra, 41.500 ila 42.000 arası aşağı yönlü kırılınca yeni diplerin oluşması düşük ihtimal.

ÇİN HİSSE SENETLERİ

Bitcoin'in geleneksel piyasalarla korelasyonu azalırken fiyat hareketinin kendine has yapıya sahip olduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda BTC/USD paritesi, hisse senedi piyasasına kıyasla yatay hatta negatif performansla eşlik etti. Ancak tablolar son birkaç gün içinde tersine döndü.

Şimdi Bitcoin yükselirken, hisse senetleri Çin'den gelen rüzgarlarla geriliyor.

Allianz Global Investors küresel sermaye yatırım sorumlusu Virginie Maisonneuve, Bloomberg'e verdiği demeçte, Pekin'den gelen baskının ABD piyasalarından gelen gücü gölgede bıraktığını söyledi. Bu durumun, enflasyon konusundaki artan endişeler ve merkez bankası teşviklerinin azalmasıyla birleştiğinde negatif bir ruh hali oluşturduğuna dikkat çekerek, şöyle söyledi:

Yılın ikinci yarısı, yarısı dolu bu bardağın boş olan kısmı öne çıkacak.

Crypto Ed'in vurguladığı üzere, kısa vadede ABD dolarının gücü de dikkate alınmaya değer. Şu anda toparlanma içinde olan ABD doları endeksinin (DXY) düşmeden önce 94 civarında yerel tepelere ulaşması bekleniyor. Bu hamle, Bitcoin'e nefes alma alanı sağlıyor. Ancak o zamana kadar DXY kripto para piyasalarına baskı yapabilir.

Perşembe günü paylaştığı grafikle birlikte Crypto Ed, "DXY'nin önümüzdeki günlerde daha fazla düşmesini bekleyen BTC, bundan dolayı daha fazla rahatlama sıçraması görmeli" dedi.

Daha önce birkaç kez tweet attığım gibi, DXY kırmızı kutuya geçişi tamamlayıp yeşil kutuya geçtiğinde kripto için gerçek güç ortaya çıkacak.

KISA POZİSYONLAR

BTC/USD paritesi 30.000 dolara yakın olduğu süreçte kısa poziyon alanlar için en kötü senaryo gerçekleşti. Gecelik yüzde 15 oranındaki artış, kimi piyasa katılımcılarına büyük ölçekte zarar verdi.

Zincir üstü veri izleme kaynağı Bybt'e göre, 24 saat zaman aralığında likide olan tutar, 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,1 milyar dolara ulaştı.

Analist William Clemente, veri analitiği firması Glassnode verilerine atıfta bulunarak, "11.000.000 dolarlık kısa pozisyon 10 dakikada likide oldu" diye ekledi.

REKT.

Yaşanan bu durum, ayıların ilk kez hazırlıksız yakalanması olarak karşılanmamalı. Bitcoin'in doğası gereği, fazla olumsuz senaryo kuranlar pek çok defa kaybetti.

MADENCİ ZORLUKLARINDA RÜZGAR TERSE DÖNDÜ

Bitcoin ağına ait temel verilerde fiyattan çok daha uzun süredir devam eden toparlanma bu hafta hız kesmeden sürüyor.

Hash oranı tekrar saniyede 100 exahash'a (EH/s) yaklaşıyor ve bu da genel olarak hash oranının artmasına, merkeziyetsiz yapının güçlenmesine eşlik ettiği için olumlu bir işaret.

Hash oranının hala 83 EH/s'lik yerel dip seviyelerin yakınında kaldığı geçen hafta boyunca önemli kazanımlar elde edildi. Mayıs ayındaki fiyat düşüşünden önce hash oranı 168 EH/s'ye ulaşmıştı.

Benzer bir durum, beş gün içinde gerçekleşecek bir sonraki zorluk ayarlamasında, bu yazının hazırlandığı esnada yaklaşık yüzde 3,7 oranında artış öngörülüyordu.

Bu durum gerçekleşirse, mayıs ayından beri ilk pozitif zorluk değişikliği olacak ve piyasadaki kargaşanın hafifletildiğine dair güçlü bir sinyal verilecek.

Hala şüpheli bir konu ama Bitcoin'in "çevre dostu" kavramı önemli bir başlık olmaya devam ediyor.

İstatistiklere göre, Çin'den kovulan madencilerin yeni bölgelere taşınmasıyla birlikte, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kullanımı artıyor.

KORKU SÜRÜYOR

Kripto Korku ve Hırs Endeksine göre 40.000 dolara doğru gelen hareket, piyasadaki "korku" duygusunu çok değiştirmedi.

Pazartesi günü endeks, 100 üzerinden 26 olarak ölçüldü. Hırs veya nötr atmosferden ziyade korkuya işaret etti. Bu durum Bitcoin'in, yatırımcılar aşırı hırs hissetmeden ve satış paniğine yol açmadan daha da yükselebileceği anlamına geliyor.

Coin Corner CEO'su Danny Scott geçen hafta, "Bitcoin korku ve hırs endeksi iki aydan fazla süredir 40'ın altında. Şimdiye kadarki en uzun süre" ifadesini kullandı ve şöyle söyledi:

Yine de hala 30.000 doların üzerindeyiz.

Geçtiğimiz aylarda, son zamanlarda geleneksel piyasaları da kaplayan, "aşırı korku" duygusu hakimdi.