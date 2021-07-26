ATV’den Müge Anlı Kararı! Düğmeye Bastı, İşlemleri Başlattı! Ekranlara Gelmesine Sadece Günler Kaldı! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Fırtınalar Estirecek!

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir süre önce ekranlara sezon finali yaparak veda etmişti. ATV ekranlarında uzun bir süredir sevenleriyle buluşan Müge Anlı, milyonların dikkatini çekmiş, sabah saatlerinin en çok izlenen programı olmuştu.

Yıl içerisinde 400’den fazla kayıp ve kaçırılma olayını çözen Müge Anlı, 300’e yakın cinayetinde aydınlatılmasında etkin bir şekilde rol almıştı. Birçok konuyu ele alarak; çözüme kavuşturan Müge Anlı ve başarılı ekibi, sezon finali yaparak; izleyicisinde büyük bir boşluk oluşturmuştu. Peki, Müge Anlı yeniden ne zaman ekranlara gelecek?



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