ATV’den Müge Anlı Kararı! Düğmeye Bastı, İşlemleri Başlattı! Ekranlara Gelmesine Sadece Günler Kaldı! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Fırtınalar Estirecek!
ATV ekranlarının en sevilen programlarında biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına flaş karar! Düğmeye resmen bastı, işlemler başlatıldı! Ekranlara gelmesi için tarih verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanacaklar merak edilmeye başlandı. Müge Anlı’nın fırtınalar estireceği düşünülürken; ortaya çıkan bir gerçek şok etkisi yarattı!
Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir süre önce ekranlara sezon finali yaparak veda etmişti. ATV ekranlarında uzun bir süredir sevenleriyle buluşan Müge Anlı, milyonların dikkatini çekmiş, sabah saatlerinin en çok izlenen programı olmuştu.
Yıl içerisinde 400’den fazla kayıp ve kaçırılma olayını çözen Müge Anlı, 300’e yakın cinayetinde aydınlatılmasında etkin bir şekilde rol almıştı. Birçok konuyu ele alarak; çözüme kavuşturan Müge Anlı ve başarılı ekibi, sezon finali yaparak; izleyicisinde büyük bir boşluk oluşturmuştu. Peki, Müge Anlı yeniden ne zaman ekranlara gelecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.