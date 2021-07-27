Bitcoin Tepe Taklak Oldu! Tehlike Çanları Mı? Bitcoin'de Neler Oluyor?

Bitcoin (BTC) fiyatının dün altı hafta sonra 40 bin doları geçmesi ile kripto para piyasasına boğa piyasası iyimserliği geri döndü.

Haftanın ilk işlem gününde 40.581 dolara ulaşan Bitcoin, pazar günü başladığı ralliyi sürdürdü. Kripto para, pazar günü yaşanan ve yalnızca iki dakikada neredeyse 500 milyon dolar değerinde pozisyonun likide edildiği kısa pozisyon sıkışmasıyla birlikte, Binance üzerinde 48.110 dolara kadar fırlamıştı.

Bitcoin, pazartesi günü 40.581 dolara ulaştıktan sonra 37.500 dolara geri çekildi.

Kripto paranın yükselişi trend değişimini ortaya koysa ve bazı analistleri boğa piyasasının geri döndüğü yönünde ikna etse de, zincir üstü veriler ve sürekli vadeli işlemlerin fonlama oranları, özellikle de son yükselişin yalnızca kısa pozisyon sıkışmasından kaynaklanmasından dolayı, bu bakış açısına tamamen uymuyor.

Boğa piyasasını yeniden başlatabilecek faktörler

Dijital varlık yönetim şirketi ExoAlpha'nın ortaklarından Élie Le Rest, Amazon'un geçtiğimiz saatlerde yalanladığı kripto para entegrasyonu söylentilerinin, PayPal'in 2020'de kripto paraları entegre edeceğini açıklamasının ardından görülene benzer bir etkide bulunabileceğini düşünüyor. Le Rest, Amazon'la ilgili söylentilerin doğru olması halinde 2021'in ikinci yarısında boğa piyasasının yeniden başlayabileceğini düşünüyor.

Le Rest, "Bitcoin fiyatı pazar günü 35 bin doların üzerine yükselirken, 24 saatte milyarlarca dolar değerinde kısa pozisyon likide edildi. Likidasyonların önemli bir kısmı ise bir saatten kısa sürede gerçekleşti. Piyasadaki mevcut hareket, Bitcoin'in mayıs sonundan beri belirli bir yönde trend oluşturmasını bekleyen oyuncuların hacmi artırmasıyla haftanın geri kalanında da sürebilir" diye belirtti.

Le Rest, şöyle devam etti:

Bitcoin'in belirli bir yönde trend oluşturduğunun doğrulanması için, iki aydır takılı kaldığı 30-40 bin dolar bandından sıyrılması gerekiyor. Bitcoin'in 40 bin doların üzerine tutunması, ayı piyasasının sona erdiğini ve boğa piyasasının devam ettiğini doğrulayacaktır.

Le Rest, Bitcoin'in mevcut ivmesini koruması halinde, yeniden stok akışı modeline uygun hareket edebileceğini ve yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Zincir üstü veriler olumlu sinyaller vermiyor

Piyasa verileri, henüz fazla olumlu düşünmemek gerektiğini ve bazı tehditlerin mevcudiyetini koruduğunu ortaya koyarken, sürekli vadeli işlemlerin fonlama oranlarının negatif olmayı sürdürdüğünü, bunun ise düşüş sinyalleri verdiğini belirtti.