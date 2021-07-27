Tanınan Ripple Kahininden Önemli Öngörü! Çok Boğa Göründüğünü Söyledi! İşte O Altcoin!

Ripple kâhininden HBAR yorumu: Aşırı derecede “boğa”

Hedera Hashgraph ekibi, yaklaşan Akıllı Sözleşme Zirvesi’nde de konuşacak. Blockchain reklam platformu AdsDax’ın ana şirketi olan Yamgo, kısa süre önce, kullanıcıların platformlarındaki eylemleri karşılığında HBAR tokenları kazanmalarına izin vermek için Hedera Hashgraph teknolojisini kullanan bir ödül platformunun lansmanını duyurdu duyurdu. HBAR ekosisteminin sürekli gelişimi sayesinde 2021’de parlak bir geleceğe sahip olabileceği düşünülüyor.

HBAR, pek çok kripto para biriminin düşüş yaşadığı 21 Temmuz’da 0.152 dolar seviyesini test ettikten sonra, yükseliş eğilimi gösterdi. Hedera Hashgraph’ın şu anki fiyatı 0.190587 dolar. Mevcut durumda, Mart ortasında belirlenen tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,4483 dolardan yüzde 57.4 oranında daha düşük.

HBAR’ın fiyatı son 24 saatte yüzde 7 düştü, ancak son yedi günde yüzde 9 arttı. Credible Crypto, geçtiğimiz gün HBAR’ın durumunu soran bir tweet’e yanıt olarak paylaştığı bir gönderide, kripto para biriminin haftalık destekte durduğunu ve piyasanın ralli yaptığını söylüyor. Analist, “aşırı derecede boğa” diyerek yorumlarını sonlandırıyor.

Kripto uzmanı Anjali Belgaumkar’a göre HBAR’da Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50’lik nötr eşiğin üzerine tırmanırken, ivme indikatörleri son zamanlardaki pozitif dalgalanmayı destekliyor. MACD’de de satın alma göstergeleri yanıp sönüyor.

İşte Credible Crypto’nun önceki tahminleri

XRP tahminleriyle tanınan CredibleCrypto, Ripple’ın kısa vadeli bazı fiyat hareketlerini doğru bir şekilde öngörmüştü. Analist, XRP 0.20 dolar civarına yükselmeden önce XRP’nin 0.16 dolarlık bir geri çekilme yaşayacağını söylemiş ve doğru bilmişti. Credible Crypto, bu yılın Mart ayında gerçekleşen piyasa düzeltmesinin ardından XRP’nin yükselişe devam edeceğini vurgulamıştı.