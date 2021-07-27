Yatırımlar Yön Değiştirdi! Kripto Yatırımlar Üst Üste Artıyor!
CoinShares kripto varlık verilerine göre üç hafta üst üste çıkış yaşandı. 23 Temmuz günü kripto çıkışları 27,6 milyon dolara ulaştı. Sadece Bitcoin çıkışı tek başına 24 milyon dolarla diğer varlıkları arkasında bıraktı. Bu arada, Bitcoin, Temmuz ayında %10,4 yükseldi. İşte tüm detaylar...
Diğer tarafta Ethereum tabanlı yatırım ürünleri ve fonları ise toplam 7,3 milyon dolarlık borsa çıkışı kaydetti. Geçen hafta 11,7 milyon dolarlık girişten sonra önemli bir geri dönüş oldu. Ethereum, Temmuz ayında %0,2 oranında düştü.
CoinShares yatırım stratejisti olan James Butterfill yaşanan çıkışları şu şekilde yorumladı:
Kilit sektör oyuncuların yapıcı yorumlarının topluluk üzerinde hâlâ etkisi olduğunu gösteriyor.
Kripto varlık yöneticileri ve blockchain aktivitesi
Bu veriler, Glassnode’dan alınan verilerle doğrulanıyor. Glassnode verilerinde, kurumların 14 günlük ortalama işlem hacminin 5 milyar dolar civarında kaldığını söyledi. Bitcoin’in, Mayıs ayında günlük satış hacminin 16 milyar dolar olduğunu söylemekte fayda var.
Bitcoin çıkışları yaşanmasına rağmen en büyük kripto varlık yöneticileri portföylerini sabit tutuyor. En büyük kripto varlık yöneticisi olan Grayscale’in varlıkları geçen haftaya göre 28,5 milyar dolara yükseldi. En büyük ikinci dijital varlık yöneticisi CoinShares’in yönetimindeki varlıklar 3,2 milyar dolarda sabit kaldı.
Kripto varlıklar, Mayıs satışlarından bu yana dalgalı bir dönem yaşıyor. Örnek olarak Haziran ayında da benzer şekilde ardışık hafta çıkışları gerçekleşti. Bu süre zarfında en fazla dikkat çeken Ethereum oldu. ETH ,şimdiye kadarki en büyük çıkışını 12,7 milyon dolar olarak kaydetti. Buna karşın, Ethereum, CoinShares’in “yatırımcılar arasında karışık görüşleri ima ettiğini” söylediği dönemde de önemli girişler göstermişti.
27 Tem 2021 - 19:21 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.