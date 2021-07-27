Yatırımlar Yön Değiştirdi! Kripto Yatırımlar Üst Üste Artıyor!

Diğer tarafta Ethereum tabanlı yatırım ürünleri ve fonları ise toplam 7,3 milyon dolarlık borsa çıkışı kaydetti. Geçen hafta 11,7 milyon dolarlık girişten sonra önemli bir geri dönüş oldu. Ethereum, Temmuz ayında %0,2 oranında düştü.

CoinShares yatırım stratejisti olan James Butterfill yaşanan çıkışları şu şekilde yorumladı:

Kilit sektör oyuncuların yapıcı yorumlarının topluluk üzerinde hâlâ etkisi olduğunu gösteriyor.

Kripto varlık yöneticileri ve blockchain aktivitesi

Bu veriler, Glassnode’dan alınan verilerle doğrulanıyor. Glassnode verilerinde, kurumların 14 günlük ortalama işlem hacminin 5 milyar dolar civarında kaldığını söyledi. Bitcoin’in, Mayıs ayında günlük satış hacminin 16 milyar dolar olduğunu söylemekte fayda var.

Bitcoin çıkışları yaşanmasına rağmen en büyük kripto varlık yöneticileri portföylerini sabit tutuyor. En büyük kripto varlık yöneticisi olan Grayscale’in varlıkları geçen haftaya göre 28,5 milyar dolara yükseldi. En büyük ikinci dijital varlık yöneticisi CoinShares’in yönetimindeki varlıklar 3,2 milyar dolarda sabit kaldı.

Kripto varlıklar, Mayıs satışlarından bu yana dalgalı bir dönem yaşıyor. Örnek olarak Haziran ayında da benzer şekilde ardışık hafta çıkışları gerçekleşti. Bu süre zarfında en fazla dikkat çeken Ethereum oldu. ETH ,şimdiye kadarki en büyük çıkışını 12,7 milyon dolar olarak kaydetti. Buna karşın, Ethereum, CoinShares’in “yatırımcılar arasında karışık görüşleri ima ettiğini” söylediği dönemde de önemli girişler göstermişti.