Bulgaristan Türk Mü? Bulgaristan Ne Kadar Türk Var? Bulgaristan Osmanlı Topraklarına Hangi Savaştan Sonra Katıldı?

Türkiye’nin sınır komşularından biri olan Bulgaristan, Balkanlarda yer alan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ile çevrili olan bu ülke, güneydoğuda Türkiye ile komşuluk yapmaya günümüzde de devam ediyor. Yaklaşık 110 bin 994 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Bulgaristan, son nüfus sayımına göre 6 milyon 951 bin 482 kişiye yurt oluyor. Türkler ile bir süre birlikte yaşayan Bulgaristan, pek çok soruyu beraberinde getiriyor.

Bulgaristan Türk Mü?

Tarih içerisinde Türkler ile çok yakın temaslar içerisinde bulunan Bulgaristan, bugün Türkiye Cumhuriyeti’ne komşu olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu yakınlığa tarih içerisindeki birlikte yaşama olgusu eklendiğinde; “Bulgaristan Türk mü?” sorusu sıklıkla soruluyor. Bu tartışma dünya üzerinde 150 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bazı bilim insanları Bulgaristan’ın Ural, bazıları Fin, bazıları İslav, bazıları Tatar, bazıları ise Türk ırkına dayandığını iddia ediyor. Ancak ilk Vambery’in Bulgarların Türk asıllı olduğunu öne sürdüğü görüşü G. Feher'in arkeolojik ve Gy.Nemeth'in linguistik çalışmaları ile günümüzde kanıtlanmış bulunuyor. >>