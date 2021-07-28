- 28 Tem 2021 - 17:39 G: 28 Tem 2021 - 18:12

Survivor Ayşe’nin Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Poyraz Deniliyordu ama Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Meğer İki İsim Dominik’ten Beri…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, İsmail Balaban’ın final olmasıyla birlikte final kararını duyurmuştu. Survivor Ayşe’nin ise ortaya çıkan aşkı milyonları çılgına çevirdi. Poyraz’la sık sık anılan Survivor Ayşe’nin yeni sevgilisi tokat etkisi yarattı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecan yaşatıyordu. Survivor Ayşe’nin her hareketi ise olay olurken; Survivor sonrasında her hareketi de gündeme bomba gibi düştü. Görenleri şok içerisinde bırakan olayların ardından Survivor yarışmasında bulunan bir isimle sevgili oldukları iddia edildi! 

Sevilerek takip edilen başarılı yarışmacı, 328 bin takipçisi bulunuyor. Survivor yarışmasında hemen sonra büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan başarılı yarışmacı Survivor yarışmasından her ne kadar 3. Olarak çıksa bile milyonların gönlünde birinci olarak kalmıştı. Şimdi ise sevgilisi şok etkisi yarattı!

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28 Tem 2021 - 17:39 Ankara- Yaşam

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