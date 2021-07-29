Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu, Bitti! Survivor All Star’ın Temelini Oluşturuyordu, Rakip Çıktı! Acun Ilıcalı Acilen Müdahale Etmeli, Yoksa… “Hiç Yakıştıramadım!”
Tv8 ve Tv8,5 kanallarının sahibi olan Acun Ilıcalı için iddialara göre hayat durdu bitti. Survivor All Star için çalışmalara uzun bir süre önce başlayan Acun Ilıcalı’nın birçok ismi kadroya aldığını duyurmuştu fakat akıllar bir isimde kalmıştı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü sevilerek takip ediliyordu. Survivor devam ederken Acun Ilıcalı ise All Star’da olacak isimleri açıklamıştı. Peki, All Star’da kimler olacak?
Acun Ilıcalı, Survivor All Star hakkında; “Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen: Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlar: Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasında olacağına kesin gözüyle bakılan bir isim ise Acun Ilıcalı’ya rest çekti ve açıklamasını yaptı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.