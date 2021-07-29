Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu, Bitti! Survivor All Star’ın Temelini Oluşturuyordu, Rakip Çıktı! Acun Ilıcalı Acilen Müdahale Etmeli, Yoksa… “Hiç Yakıştıramadım!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü sevilerek takip ediliyordu. Survivor devam ederken Acun Ilıcalı ise All Star’da olacak isimleri açıklamıştı. Peki, All Star’da kimler olacak?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star hakkında; “Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen: Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlar: Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasında olacağına kesin gözüyle bakılan bir isim ise Acun Ilıcalı’ya rest çekti ve açıklamasını yaptı! Peki, neler oluyor?



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