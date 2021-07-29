Survivor Aleyna Çalışkan Aşkını Yine Survivor’da Buldu! Görümcesinden Onay Geldi, Tek Bir Detay Ortaya Çıkardı! Dominik Adası Yanıyor, Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Beklemiyordu!
Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına son vermişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada bulunan Survivor Aleyna :alışkan ise iddialara göre yeni aşkını Survivor yarışmasından buldu! Görümcesinden onay alan başarılı yarışmacı, tek bir detayla akılları başlardan aldı.
Olay sonrasında ise “Acun Ilıcalı bile bu kadarını beklemiyordur” yorumları arka arkaya geldi. Birçok kişi ise ikilinin Dominik adasında evleneceğini dile getirirken; Acun Ilıcalı’nın ise nikah şahidi olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor? Survivor Aleyna kiminle sevgili oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümleri reyting rekorları kırılarak izleniyordu. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmanın sonrasında tüm yarışmacılar normal hayatlarına dönmüş, sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardı. Survivor Aleyna’nın yeni aşkı ise sosyal medyada büyük patlak verdi! İşte Survivor Aleyna’nın aşkı olduğu iddia edilen o isim!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.