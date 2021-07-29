Çocuğun Kan Grubu Anne Babadan Farklı Olabilir Mi? Anne Babanın Kan Grubuna Göre Çocuğun Kan Grubu Ne Olur? En Zeki Kan Grubu Hangisi
Yeni evlilerin ve çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlerin kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri de dünyaya gelecek çocuklarının kan grubu hakkında oluyor. Çocuğun kan grubu anne ve babadan farklı olabilir mi? Evlilik aşamasında kan uyuşmazlıklarında ne yapılır? Kan grupları arasında en zeki olanı hangisi? Hayati önem taşıyan bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Kan grubu konusu, özellikle yeni evlenen anne ve baba adaylarında her zaman merak uyandıran bir konu olarak öne çıkıyor. Kan gruplarının kimliğini belirleyen iki tip antijenik yapı bulunur. Bunlara kan gruplarının adı ve soyadı denilebilir. Bu yapıların değişik şekillerde bir araya gelmesi sonucu bildiğimiz 8 farklı kan grubu ortaya çıkar. Bunlar; A RH(+), A RH(-), B RH(+), B RH(-), AB RH(+), AB RH(-), 0 RH(+), 0 RH(-) olarak bildiğimiz kan gruplarıdır. Anne ve babadan farklı kan grubu olup olamayacağı konusu da bu aşamada merak edilen konulardan biridir. Anne ve babanın kan gruplarına göre çocuğun hangi kan grubunda olacağı önceden belli olabilir mi?
29 Tem 2021 - 15:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.