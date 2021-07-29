Çocuğun Kan Grubu Anne Babadan Farklı Olabilir Mi? Anne Babanın Kan Grubuna Göre Çocuğun Kan Grubu Ne Olur? En Zeki Kan Grubu Hangisi

Kan grubu konusu, özellikle yeni evlenen anne ve baba adaylarında her zaman merak uyandıran bir konu olarak öne çıkıyor. Kan gruplarının kimliğini belirleyen iki tip antijenik yapı bulunur. Bunlara kan gruplarının adı ve soyadı denilebilir. Bu yapıların değişik şekillerde bir araya gelmesi sonucu bildiğimiz 8 farklı kan grubu ortaya çıkar. Bunlar; A RH(+), A RH(-), B RH(+), B RH(-), AB RH(+), AB RH(-), 0 RH(+), 0 RH(-) olarak bildiğimiz kan gruplarıdır. Anne ve babadan farklı kan grubu olup olamayacağı konusu da bu aşamada merak edilen konulardan biridir. Anne ve babanın kan gruplarına göre çocuğun hangi kan grubunda olacağı önceden belli olabilir mi?