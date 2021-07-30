Bitcoin'de O Adres Artık Kara Listede! ABD Duruma El Attı, Terör Bağlantısı Var!
ABD bir Bitcoin adresini kara listeye aldı. Farrukh Furkatovitch Fayzimatov, Hay’et Tahrir Al-Sham’a kripto para aktarmakla suçlanıyor. İşte detaylar...
ABD Hazine Bakanlığı’nın bir ofisi, militan grup Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) ile çalışmak ve gruba para aktarmak ile suçlanan bir kişiyi kara listeye aldığını duyurdu.
Şüphelinin Bitcoin Adresi Yakından Takip Edildi
Konu ile ilgili basın açıklamasında, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov’un “sosyal medyada HTS propagandası yapmak, terörist gruba yeni üyeler kazandırmak ve grup için bağış toplamak” ile suçlandığı belirtildi. ABD Hazinesi, Fayzimatov’un para transferlerini tam olarak nasıl yaptığını ifade etmemiş olsa da şüphelinin Bitcoin adresi de yetkililer tarafından aktif olarak izleniyor.
Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, her zaman olmasa da, periyodik olarak Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar izleme listesine yeni kripto para adresleri ekleyebilir. Söz konusu kara listeye eklenen ve yaptırım uygulanan kişilerin, ABD’de herhangi bir finansal işlem yapmaları yasaklanır.
Buna ek olarak kara listedeki kişilerle herhangi bir ticari bağ kuran veya kişilerin yapacağı işlemleri kolaylaştıran (fidye yazılımı ödemeleri gibi) ABD merkezli şirketler de ağır para cezalarına tabi olurlar.
30 Tem 2021 - 09:15 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.