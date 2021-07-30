Bitcoin'de O Adres Artık Kara Listede! ABD Duruma El Attı, Terör Bağlantısı Var!

ABD Hazine Bakanlığı’nın bir ofisi, militan grup Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) ile çalışmak ve gruba para aktarmak ile suçlanan bir kişiyi kara listeye aldığını duyurdu.

Şüphelinin Bitcoin Adresi Yakından Takip Edildi

Konu ile ilgili basın açıklamasında, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov’un “sosyal medyada HTS propagandası yapmak, terörist gruba yeni üyeler kazandırmak ve grup için bağış toplamak” ile suçlandığı belirtildi. ABD Hazinesi, Fayzimatov’un para transferlerini tam olarak nasıl yaptığını ifade etmemiş olsa da şüphelinin Bitcoin adresi de yetkililer tarafından aktif olarak izleniyor.

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Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, her zaman olmasa da, periyodik olarak Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar izleme listesine yeni kripto para adresleri ekleyebilir. Söz konusu kara listeye eklenen ve yaptırım uygulanan kişilerin, ABD’de herhangi bir finansal işlem yapmaları yasaklanır.

Buna ek olarak kara listedeki kişilerle herhangi bir ticari bağ kuran veya kişilerin yapacağı işlemleri kolaylaştıran (fidye yazılımı ödemeleri gibi) ABD merkezli şirketler de ağır para cezalarına tabi olurlar.